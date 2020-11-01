Такой день. Пикет в Барнауле и водитель, который врезался в остановку

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 1 ноября. Без коронавируса.

1 ноября в Барнауле состоялся согласованный пикет, на котором жители города высказали недовольство сложившейся ситуацией в здравоохранении Алтайского края.

В Иркутске прошел чемпионат России по панкратиону – традиционному и классическому – среди мужчин и женщин старше 20 лет. 44-летний барнаулец Дмитрий Золотов в седьмой раз завоевал титул чемпиона.

Серьезное ДТП произошло в ночь с 31 октября на 1 ноября. По словам очевидцев аварии, не обошлось без пострадавших.

Суд вынес приговор контрабандистам, которые попытались вывезти из Алтайского края краснокнижных соколов-сапсанов в Казахстан. Злоумышленников пограничники задержали еще около года назад.

Вечером 31 октября в Барнауле водитель врезался в остановку общественного транспорта возле дома № 250 по улице Антона Петрова. По предварительной информации, в момент происшествия на остановке никого не было.

Больше 7 тысяч жителей краевой столицы приняли участие в интернет-голосовании по общественным территориям, которые должны благоустроить в первую очередь по программе "Формирование современной городской среды города Барнаула".