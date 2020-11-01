Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 217

В Алтайском крае зафиксировали 223 случая заражения коронавирусом. Регион получит от правительства РФ почти 16 миллионов рублей на оснащение лабораторий для диагностики новой коронавирусной инфекции. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 1 ноября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 223 новых случая заболевания COVID-19. Общее число заразившихся COVID-19 составляет 19 440 человек.
Также за прошедшие сутки в регионе умерли девять человек с подтвержденным коронавирусом, в том числе пятеро – от самой инфекции. Всего за время пандемии в крае скончались 790 пациентов, из которых 381 – от COVID-19, 405 – по иным причинам. Четыре случая находятся на экспертизе.
Алтайскому краю выделят из федерального бюджета почти 16 миллионов рублей на оснащение лабораторий для диагностики новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение 29 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, деньги должны быть направлены на финансовое обеспечение оснащения и переоснащения медорганизаций, которые проводят тестирование методом ПЦР.
В Республике Алтай зарегистрировано пять новых случаев смерти пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Таким образом, за весь период в Горном Алтае зарегистрировали 54 летальных исхода у пациентов с COVID-19, в том числе 49 – от самой инфекции, пять – по иным причинам.
Также за минувшие сутки в регионе лабораторно подтвердили 184 новых случая коронавирусной инфекции. Диагноз выявили у 66 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у 11 детей; у 50 жителей Майминского района, в том числе у трёх детей; у 18 жителей Кош-Агачского района района, в том числе у двух детей; у 16 жителей Улаганского района, в том числе у двух детей; у 14 жителей Усть-Канского района; у восьми жителей Чойского района, в том числе у двух детей; у четырёх жителей Турочакского района; у четырёх жителей Чемальского района; у двух жителей Онгудайского района; у одного жителя Усть-Коксинского района и у одного жителя Шебалинского района.
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