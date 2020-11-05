Елена Степаненко усомнилась, что новая супруга Петросяна родила сына от него

Российская телеведущая, экс-супруга комика Евгения Петросяна, Елена Степаненко, засомневалась в биологическом отцовстве ребенка своего бывшего мужа.

По мнению артистки, нынешняя жена Петросяна, Татьяна Брухунова, могла родить от другого мужчины. Такого же мнения придерживается и дочь юмориста, Викторина. Они предложили паре провести генетическую экспертизу.

"Да, юридически он отец ребенка, оформил его на себя. Но, согласитесь, когда мужчине 75 лет, возникают сомнения: способен ли человек, имеющий достаточное количество заболеваний, в таком возрасте к репродуктивным функциям?" – приводит слова источников в окружении дочери Петросяна "Комсомольская правда".

Ранее Евгений Петросян назвал причину развода с Еленой Степаненко. Тогда юморист признался, что его бывшая супруга сама стала инициатором разрыва.