Великий мастер иронии. Каким был Михаил Жванецкий

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Легендарный писатель-сатирик и народный артист России Михаил Жванецкий скончался 6 ноября. Он ушел из жизни в возрасте 86 лет. Незадолго до смерти, в начале октября, сатирик объявил о завершении карьеры. "Он закрыл передачу и ушел со сцены", – рассказал РБК представитель артиста Олег Сташкевич, который отметил, что 86-летний Жванецкий уже в том возрасте, когда может позволить себе перестать выступать и остаться писателем. Меткие высказывания Жванецкого уже давно успели стать афоризмами. С их помощью автор высмеивал самые распространенные пороки общества, выносил их на всеобщее обозрение.

Каким был Михаил Жванецкий – смотрите в нашей фотогалерее.