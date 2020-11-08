Алтайский край на десятки миллионов рублей закупает антибиотики

Центр госзакупок Алтайского края организовал несколько тендеров на закупку крупных партий антибиотиков.

Один из наиболее дорогостоящих лотов – левофлоксацин. Стартовая цена контракта составила почти 58 млн рублей.

Еще 14 млн рублей готовы выделить на поставку цефтриаксона, который, как и предыдущий препарат, относится к антибиотикам.

Также организовано несколько аукционов на миллионы рублей по закупке противовирусных препаратов.

Ранее amic.ru писал, что представители региональных Минздрава и Росздравнадзора заявили о дефиците медпрепаратов почти по всей России. Так они ответили на вопрос населения, который переадресовал им губернатор Виктор Томенко.

По словам чиновников, Алтайский край уже обратился к производителям и поставщикам медпрепаратов, а власти готовят письма в федеральные Минпромторг и Минздрав с просьбой помочь наладить поставки лекарств.

В конце октября директор АКГУП "Аптеки Алтая" Ольга Калита рассказала amic.ru, что проблема дефицита антибиотиков и противовирусных лекарств в аптеках Алтайского края должна решиться уже в ближайшие дни.