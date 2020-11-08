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Новости

Алтайский край на десятки миллионов рублей закупает антибиотики

, ИА "Амител"
Некоторые из этих препаратов используют при лечении больных COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Центр госзакупок Алтайского края организовал несколько тендеров на закупку крупных партий антибиотиков.

Один из наиболее дорогостоящих лотов – левофлоксацин. Стартовая цена контракта составила почти 58 млн рублей.

Еще 14 млн рублей готовы выделить на поставку цефтриаксона, который, как и предыдущий препарат, относится к антибиотикам.

Также организовано несколько аукционов на миллионы рублей по закупке противовирусных препаратов.

Ранее amic.ru писал, что представители региональных Минздрава и Росздравнадзора заявили о дефиците медпрепаратов почти по всей России. Так они ответили на вопрос населения, который переадресовал им губернатор Виктор Томенко.

По словам чиновников, Алтайский край уже обратился к производителям и поставщикам медпрепаратов, а власти готовят письма в федеральные Минпромторг и Минздрав с просьбой помочь наладить поставки лекарств.

В конце октября директор АКГУП "Аптеки Алтая" Ольга Калита рассказала amic.ru, что проблема дефицита антибиотиков и противовирусных лекарств в аптеках Алтайского края должна решиться уже в ближайшие дни.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.11.2020 18:34
гость

вовремя однако
пока проведут закупку
пока поставят лекарства
там глядишь уже и спад будет, а производителя будут ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ
за продление высокого сбыта их продукции

почему раньше не планировали?
это же не для аптек а для больниц закупка (сам же том-ко говорил что частные аптеки не под ним)

8.11.2020 18:41
acdc

Кому война а кому мать родна.
Цефтриаксон стоил 26, в пандемию стал 76. Сейчас закупят, будет стоить 176 за ампулу
При Сталине за такие дела расстреливали.

8.11.2020 18:46
- гость -

Интересно. Кто поставщики.

8.11.2020 19:03
-меcный-

Также представлены несколько аукционов на миллионы рублей по закупке противовирусных препаратов.

Дак противовирусных же не существует одни фуфломицины с де доказанной эффективностью.

8.11.2020 19:12
- гость -

А про препараты, ингибирующие репликацию вирусной РНК не слышали?

8.11.2020 19:21
- гость -

Поздно спохватились. Вчера множество аптек обзвонил. Нужен был цефтриаксон для матери. Его нет в аптеках уже как МЕСЯЦ и не предвидется по ответам аптекарей. Чудом удалось найти цефазолин на другом конце города по завышеной цене (в другой аптеке где покупал хлорид натрия даже удивились что смог найти). Левофлоксицина и цефиксима тоже уже давно нет в аптеках. Больницы полны людей, на флюшке много с пневмонией. Скорую мама пробывала ночью вызывать так там теленяня, никто не отвечает. ПОЧЕМУ главный по медицине по АК еще на своем посту? У матери двустороняя пневмония, но никто даже мазок в течении нескольких дней уже не берет. Вот вам и статистика по ковид - нет анализа нет ковида.

8.11.2020 20:16
BlackBoss

8.11.2020 19:12
- гость -
А про препараты, ингибирующие репликацию вирусной РНК не слышали?


Да ну. И какие же это препараты? Есть чё назвать?

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