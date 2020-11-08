Алтайский край на десятки миллионов рублей закупает антибиотики

Центр госзакупок Алтайского края организовал несколько тендеров на закупку крупных партий антибиотиков.
Один из наиболее дорогостоящих лотов – левофлоксацин. Стартовая цена контракта составила почти 58 млн рублей.
Еще 14 млн рублей готовы выделить на поставку цефтриаксона, который, как и предыдущий препарат, относится к антибиотикам.
Также организовано несколько аукционов на миллионы рублей по закупке противовирусных препаратов.
Ранее amic.ru писал, что представители региональных Минздрава и Росздравнадзора заявили о дефиците медпрепаратов почти по всей России. Так они ответили на вопрос населения, который переадресовал им губернатор Виктор Томенко.
По словам чиновников, Алтайский край уже обратился к производителям и поставщикам медпрепаратов, а власти готовят письма в федеральные Минпромторг и Минздрав с просьбой помочь наладить поставки лекарств.
В конце октября директор АКГУП "Аптеки Алтая" Ольга Калита рассказала amic.ru, что проблема дефицита антибиотиков и противовирусных лекарств в аптеках Алтайского края должна решиться уже в ближайшие дни.
Комментарии
вовремя однако
пока проведут закупку
пока поставят лекарства
там глядишь уже и спад будет, а производителя будут ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ
за продление высокого сбыта их продукции
почему раньше не планировали?
это же не для аптек а для больниц закупка (сам же том-ко говорил что частные аптеки не под ним)
Кому война а кому мать родна.
Цефтриаксон стоил 26, в пандемию стал 76. Сейчас закупят, будет стоить 176 за ампулу
При Сталине за такие дела расстреливали.
Интересно. Кто поставщики.
Также представлены несколько аукционов на миллионы рублей по закупке противовирусных препаратов.
Дак противовирусных же не существует одни фуфломицины с де доказанной эффективностью.
А про препараты, ингибирующие репликацию вирусной РНК не слышали?
Поздно спохватились. Вчера множество аптек обзвонил. Нужен был цефтриаксон для матери. Его нет в аптеках уже как МЕСЯЦ и не предвидется по ответам аптекарей. Чудом удалось найти цефазолин на другом конце города по завышеной цене (в другой аптеке где покупал хлорид натрия даже удивились что смог найти). Левофлоксицина и цефиксима тоже уже давно нет в аптеках. Больницы полны людей, на флюшке много с пневмонией. Скорую мама пробывала ночью вызывать так там теленяня, никто не отвечает. ПОЧЕМУ главный по медицине по АК еще на своем посту? У матери двустороняя пневмония, но никто даже мазок в течении нескольких дней уже не берет. Вот вам и статистика по ковид - нет анализа нет ковида.
8.11.2020 19:12
- гость -
А про препараты, ингибирующие репликацию вирусной РНК не слышали?
Да ну. И какие же это препараты? Есть чё назвать?