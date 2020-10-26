Дефицит антибиотиков в аптеках на Алтае обещают устранить в ближайшие дни

Проблема дефицита антибиотиков и противовирусных лекарств в аптеках Алтайского края должна решиться уже в ближайшие дни. Об этом во время пресс-конференции amic.ru сообщила директор АКГУП "Аптеки Алтая" Ольга Калита. Алтайским аптекам с 26 октября разрешили продавать лекарства, не дожидаясь одобрения Национальной системы цифровой маркировки. В государственных аптеках Алтайского края продажа лекарств без "отклика" системы мониторинга уже началась.

Почему возник дефицит?

Одна из основных причин — это сбои в системе маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Она начала действовать в России этим летом, чтобы избавить рынок от подделок. Получив препарат в аптеку, провизор должен был отсканировать специальный QR-код на упаковке, отправить его оператору и только дождавшись подтверждения, продать покупателю. Но все пошло не так. Система зависала и не давала подтверждений. В итоге часто возникали ситуации, что лекарство есть на складах, но провизор не может его продать.

"Зачастую проблема была в том, что товар, который физически находится в аптеке у нас в Барнауле, числился еще где-то на заводе-изготовителе. Пока эта цепочка (завод-изготовитель — дистрибьюторы — аптека) не пройдет, мы этот товар к себе на баланс поставить не можем. К сожалению, эта ситуация привела к тому, что в аптеке товар есть в наличии, но выдать мы его не можем", — рассказал начальник отдела информационных технологий ГУП "Аптеки Алтая" Сергей Анохин.

Об этом же говорят провизоры частных аптечных сетей:

"Если я не получу подтверждение, препарат даже не появится в моей аптечной системе (у нас срабатывает блокировка). Грубо говоря, его в аптеке будто бы и нет, продать я его не могу. Это касается и наших продаж, и выдачи интернет-заказов. Получается, заказ пришел, а покупателю его затрать нельзя. Аптека за продажу лекарств без полученного уведомления будет наказана", — подтвердила amic.ru провизор одной из сетей на условиях анонимности.

Такая проблема возникла по всей стране. В итоге во многих регионах пациенты не могли купить лекарства даже по рецепту врача.

Но 25 октября после многочисленных жалоб Росздравнадзор разрешил аптекам не дожидаться, когда система мониторинга пришлет подтверждение. Это позволит беспроблемно продавать лекарства пациентам.

Когда лекарства снова появятся в продаже?

В ближайшие два-три дня. А в некоторых аптеках их можно купить уже сейчас. Руководитель АКГУП "Аптеки Алтая" Ольга Калита сообщила, что в сети продажа лекарств без "отклика" системы мониторинга уже началась. В частных аптеках, в которые обратился корреспондент агентства, днем 26 октября товар без одобрения оператора еще отказывались продавать, ссылаясь на отсутствие новых инструкций от руководства.

Кроме того, в минздраве также сообщили, что сейчас ведутся переговоры с производителями лекарственных препаратов, чтобы пополнить запасы в алтайских аптеках.

До конца текущей недели проблема дефицита лекарственных препаратов в алтайских аптеках будет решена, подчеркнула Ольга Калита.