На борьбу с ковидом в Алтайском крае призвали безработных врачей

В условиях острой нехватки кадров в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом в Алтайском крае региональный Минздрав призвал на помощь медиков, которые ранее по тем или иным причинам покинули профессию, сообщает пресс-служба ведомства.

Помочь найти людей с медицинским образованием среди безработных согласились в Центре занятости населения (ЦЗН) Барнаула.

Специалисты ЦЗН отобрали кандидатов и устроили им встречу с представителями краевого Министерства здравоохранения.

"Врачам с дипломами и сертификатами были выписаны направления на трудоустройство. Со средним медицинским персоналом работа будет продолжена, поскольку у многих нет сертификата и свидетельства об аккредитации, которые являются обязательным требованием для допуска к работе, – рассказала руководитель отдела по вопросам государственной службы и кадров регионального Минздрава Тамара Коростелева. – Мы взяли этот вопрос на контроль. И в ближайшее время проработаем совместно с образовательными организациями".

Ранее amic.ru писал, что нехватку медиков для борьбы с коронавирусом возмещают приглашением специалистов из других регионов России.