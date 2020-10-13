Врачей для ковидных госпиталей Алтайского края начали искать в других регионах

Министерство здравоохранения Алтайского края начало привлекать для лечения пациентов с COVID-19 врачей из других регионов.

Согласно ответу ведомства на запрос ТАСС, в крае уже работают пять врачей из Красноярского края, два врача и один средний медработник из Новосибирской области, два доктора из Москвы и один из Калининградской области.

Для привлечения специалистов из других субъектов алтайское министерство направило письмо в Департамент медицинского образования и кадровой политики Минздрава РФ о готовности принять для работы в инфекционных госпиталях всех желающих медиков.

Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае развернут новый ковидный госпиталь на базе одного из корпусов краевой клинической больницы скорой помощи Барнаула. Там пациентам с подтвержденным COVID-19 будут оказывать экстренную хирургическую помощь.