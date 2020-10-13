Врачей для ковидных госпиталей Алтайского края начали искать в других регионах

Министерство здравоохранения Алтайского края начало привлекать для лечения пациентов с COVID-19 врачей из других регионов.
Согласно ответу ведомства на запрос ТАСС, в крае уже работают пять врачей из Красноярского края, два врача и один средний медработник из Новосибирской области, два доктора из Москвы и один из Калининградской области.
Для привлечения специалистов из других субъектов алтайское министерство направило письмо в Департамент медицинского образования и кадровой политики Минздрава РФ о готовности принять для работы в инфекционных госпиталях всех желающих медиков.
Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае развернут новый ковидный госпиталь на базе одного из корпусов краевой клинической больницы скорой помощи Барнаула. Там пациентам с подтвержденным COVID-19 будут оказывать экстренную хирургическую помощь.
Комментарии
В Москве ажиотажный спрос на билеты до Барнаула, спешно пакуют чемоданы)))
Зарплату московского доктора можно узнать?
13.10.2020 12:28
Гость
Нельзя. Не шатайте нам лодку.
13.10.2020 12:28
Гость
Зарплату московского доктора можно узнать?
Это коммерческая тайна, думается работает не в "красной зоне", руководит чем не будь.
спешно пакуют чемоданы)))
с такими темпами будет перебор!!!
13.10.2020 12:30
- гость -
Наша лодка давно оверкиль.
И пандемия это очень хорошо подсветила...
два доктора из Москвы
это сколько-ж им предложили...
Да это наверно самые "очканавты" из Московии, думали тут отсидеца, пока в столице Covid бушует, а тут обстановка похлеще будет в условиях неочевидности.
До сокращались!!!!! Может стоило свои кадры поддерживать материально?
Это при том, что имеем свой медицинский университет...
Работаю врачом 15 лет, платят 20 тыс с высшей категорией, поэтому и разбегаются доктора! Продавцы больше получают! А ответственности и обязанностей валом! Причём не обеспечивают ничем, компьютер свой принесла на работу
а как же вы на комп то заработали?
Сейчас начнутся визги особо одаренных про призвание, клятву Гиппопотаму, знали куда щли и прочий бред
Молодцы какие! А где статистика сколько врачей уволилось и покинуло край за этот год? Лично знаю трех человек, кто уехал в другой регион из за низких зарплат. Лично знаю о хроническом дефиците кадров во всех мед.учреждениях все по той же причине - не идут выпускники мед.вузов на такие нищенские ЗП.
Мое мнение, после стабилизации ситуации с ковидом все руководство края и местного минздрава должно уйти в отставку, как не оправдавшее доверие.
Пять врачей из Красноярского края, в том числе:
- гл. врач АДЦ
- главный врач Каменской ЦРБ
Зам гл. врача АДЦ Логвинов тоже из числа 5 красноярцев)))
А сколько в Москву уехали на работу в ковидная госпиталях? Я лично такого знаю, полгода на заработках.
А компьютер старый племянник отдал за ненадобностью! Вот цинизм Ваш убивает! Потому-то и нормальных врачей не остаётся!
Молодцы чиновники, вначале урезали всю медицину и получили за это неплохие премии за экономию, теперь пользуясь моментом выбили дополнительное финансирование и естественно значительную часть пустят на поощрение своего нелёгкого труда.