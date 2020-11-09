Сибирский фельдшер со слезами уговаривала врачей госпитализировать 90-летнюю женщину

Фельдшер скорой помощи с криком и слезами потребовала госпитализировать 90-летнюю пациентку в одну из больниц Абакана. В приемном отделении ей отказали, сославшись на отсутствие мест.

Видеозапись опубликовал у себя в Facebook редактор издания "Новый фокус" Михаил Афанасьев. Медработница уговаривает врачей приемного покоя принять пожилую женщину.

"Я ее домой умирать не повезу. 90 лет человеку, человек войну пережил, вы что творите? Почему я, фельдшер скорой помощи, должна плакать, вас умолять. Это не моя мать, не моя бабушка. Ей ночью плохо будет, я что должна делать?" – срываясь на слезы, кричала фельдшер.

Повлиять на ситуацию не смогла и дочь пациентки, которая умоляла врачей забрать мать на лечение. "У нас нету койки, чтобы мы ее госпитализировали", – сказал медработник в приемной.

В конце видео фельдшер говорит, что уже не в первый раз за день привозит пациентов в эту больницу, однако каждый раз ей отказывают, ссылаясь на нехватку мест.