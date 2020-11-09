Сибирский фельдшер со слезами уговаривала врачей госпитализировать 90-летнюю женщину

Фельдшер скорой помощи с криком и слезами потребовала госпитализировать 90-летнюю пациентку в одну из больниц Абакана. В приемном отделении ей отказали, сославшись на отсутствие мест.
Видеозапись опубликовал у себя в Facebook редактор издания "Новый фокус" Михаил Афанасьев. Медработница уговаривает врачей приемного покоя принять пожилую женщину.
"Я ее домой умирать не повезу. 90 лет человеку, человек войну пережил, вы что творите? Почему я, фельдшер скорой помощи, должна плакать, вас умолять. Это не моя мать, не моя бабушка. Ей ночью плохо будет, я что должна делать?" – срываясь на слезы, кричала фельдшер.
Повлиять на ситуацию не смогла и дочь пациентки, которая умоляла врачей забрать мать на лечение. "У нас нету койки, чтобы мы ее госпитализировали", – сказал медработник в приемной.
В конце видео фельдшер говорит, что уже не в первый раз за день привозит пациентов в эту больницу, однако каждый раз ей отказывают, ссылаясь на нехватку мест.
Комментарии
ужас...
Кошмар какой-то... Значит отправляйте ещё куда... Столько лет человеку...
Оскотинились некоторые.....
Самое интересное, что Хакасию постоянно выставляют с точки зрения вины губера. Он ведь не из банды.
В Омске когда людей к администрации , губер требовал найти виновных.
А здесь сразу по все. ТВ каналам сказали виноват губернатор.
У нас ведь точно такая-же ситуация.
Ан нет, все под контролем и в порядке у нас оказывается.
А тот губер плохой и болеет ковидом уже месяц почти, сто вообще преподносят , как наглость
"Поправки Конституцию, касающиеся системы здравоохранения, должны узаконить положения о том, что каждый россиянин, вне зависимости от своего места жительства, имеет право на обеспечение медицинской помощью. Отказ в этом будет расцениваться как нарушение основного закона страны."
Ну т.е. налицо преступление против основ Конституционного строя? Кто ответит?
Если президент и глава Минздрава публично заявляют, что все контролируют. Значит должны нести личную ответственность, за каждый такой случай
А зачем врачи подчиняются этим псевдовластям? Начали бы честно исполнять на свои обязанности без оглядки на идиотов, может и у других просветление в мозгах появилось. Если они еще у них остались
тоже надо было к минздраву везти
Сверхдержава!!!
9.11.2020 14:12
гость
Не нужно на врачей перекладывать вину оптимизаторов медицины - президента и его подельников!
Начали бы честно исполнять на свои обязанности
Лекарства врачам за свой счет покупать прикажешь?
Губернатор потому что там..... Из этих??? Недо патриотов и дружков навэльного
РРРРаботает новая Конституция!!!
Теперь заживём!!!
Спасибо нашему президенту, губеру и др.....
как там Владимир Владимирович то? все ли у него хорошо? Каддафи по ночам не сниться?
Зато губернатору всегда найдут и отдельную палату, и кислород.