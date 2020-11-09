"Лыжня Ильича": Минспорт анонсировал создание в Барнауле аналога Трассы здоровья

Министерство спорта Алтайского края анонсировало создание в Барнауле новой спортивной трассы для лыжников, которая получила название "Лыжня Ильича". Первая лыжня появится в парке имени Ленина. Это совместный проект Парка спорта Алексея Смертина, краевого спортивного ведомства и общественников региона.

Длина трассы составит около одного километра. В ведомстве рассказали, что в создании "Лыжни Ильича" может поучаствовать каждый. 14 ноября представители Парка спорта, общественники и Министерство спорта проведут субботник в парке имени Ленина. Он состоится в 11:00. На подмогу будут привлечены краевые стройотряды. Всем вместе предстоит расчистить территорию от мусора и кустарников для будущей трассы.

"Уверен, этот проект вдохнет новую жизнь в барнаульские парки. Долгое время эти территории стояли заброшенными. Настало время их возрождения. У нас было несколько идей, как привлечь горожан. В итоге к зимнему сезону совместно с общественниками и Парком спорта придумали сделать "Народную лыжню". Забегая вперед, скажу, что уже есть идея создать точно такой же проект в Славгороде, где я недавно побывал в командировке", – прокомментировал идею создания парка министр спорта Алексей Перфильев.

В планах отрыть в ближайшие годы подобные "островки" здоровья и в других парках города Барнаула. Отметим, что одним из первых, кто поддержал проект, стал общественник Юрий Красильников. Именно он выступал в 2019 году против строительства в парке Ленина нового физкультурно-оздоровительного центра. Для этого понадобилось бы вырубить несколько сотен деревьев на территории в несколько гектаров. Общественники тогда даже обратились к губернатору Виктору Томенко.

В Минспорте в ответ заявляли об ужасном состоянии парка Ленина, которым уже несколько лет никто вообще не занимается. По расчетам разработчиков, строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса в парке Ленина позволило бы привлечь к систематическим занятиям спортом более 400 детей, создать около 40 дополнительных рабочих мест. После продолжительных споров Министерство спорта решило перенести ФОК в Индустриальный район города Барнаула.

В настоящее время в столице Алтайского края есть только одна крупная лыжная трасса на базе "Динамо", которую в народе называют "Лыжней здоровья". В последние несколько лет известный барнаульский бизнесмен Александр Ракшин проводит там марафоны, в которых участвуют более тысячи человек.