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Новости

Жительницу Барнаула приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейского

, ИА "Амител"
Женщина совершила ложный вызов и попала в отделение
Фото: kubnews.ru

Фото: kubnews.ru

Жительницу Барнаула приговорили к 250 часам обязательных работ за оскорбление стража порядка в отделе полиции.

Следствие установило, что в июне 2020 года выпившая женщина совершила заведомо ложный вызов полицейских, из-за чего ее доставили в отделение. Там она не захотела подчиняться требованиям правоохранителей и начала в присутствии свидетелей оскорблять полицейского грубой нецензурной бранью.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, суд принял во внимание все доводы следствия, признал горожанку виновной по статье "Оскорбление представителя власти" и назначил ей 250 часов обязательных работ.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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