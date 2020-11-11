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Гейзерное озеро в Республике Алтай хотят объявить памятником природы

, ИА "Амител"
Так объект пытаются защитить от вандалов
Фото: 'Одноклассники' / Красоты России

Фото: "Одноклассники" / Красоты России

Ассоциация туристских организаций Республики Алтай обратилась к главе региона Олегу Хорохордину и спикеру Эл Курултая Владимиру Тюлентину с предложением присвоить гейзерному озеру в Улаганском районе статус памятника природы. Авторы инициативы считают, что это защитит озеро от вандалов. 

"Озеро стало магнитом для абсолютного большинства гостей Горного Алтая. При этом оно не имеет статуса памятника природы, не защищено нормами республиканского законодательства. В нынешнем туристическом сезоне на озере имели место случаи вандализма со стороны отдельных гостей: рекламные съемки постельного белья, катание на каяке, бросание в озеро посторонних предметов", – пишут авторы обращения. 

Они отметили, что считают гейзерное озеро сакральным местом и предлагают сделать его памятником природы республиканского значения, пишет портал "Новости Горного Алтая".  

Ранее amic.ru писал о том, что известный трэвел-блогер Эльнар Мансуров посетил Республику Алтай, где сфотографировал, как плавает на каяке по гейзерному озеру.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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