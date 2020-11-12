Еще один сибирский врач заболел ковидом после вакцины "Спутник V"

Новый случай заражения коронавирусом медика после введения первой дозы вакцины "Спутник V" зафиксировали в Сибири, сообщает РИА Новости.

На этот раз COVID-19 выявили у медицинского работника в Кемеровской области. Об этом рассказала замглавы регионального Министерства здравоохранения Елена Зеленина.

"Заболевание зафиксировано на пятые-шестые сутки после вакцинации, поэтому говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией, с учетом инкубационного периода, скорее всего, не представляется возможным", – констатировала Зеленина.

По ее словам, после первой прививки иммунитет только начинает формироваться. Говорить о полноценном иммунитете против COVID-19 можно только после введения второй дозы, заверила Зеленина.

Ранее amic.ru писал, что сразу три сотрудника алтайских медицинских учреждений заразились коронавирусом после вакцинации. Они также не успели поставить вторую прививку. До полного завершения цикла говорить о защите от заражения нельзя, объяснили разработчики "Спутника V".

Двое из троих алтайских врачей, которые заболели коронавирусом после вакцинации, уже вышли на работу.