Создатели вакцины от коронавируса "Спутник V" дали объяснение по поводу заражения коронавирусом троих алтайских врачей. Всего прививки поставили 42 медицинским работникам.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края, ученые напомнили, что вакцинация проводится в два этапа. Сначала вводится первая доза, а через три недели – вторая. До полного завершения цикла говорить о защите от заражения нельзя, констатировали разработчики "Спутника V".

"Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета, – подчеркнули ученые. – Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков".

Ранее amic.ru писал, что главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова дала иное объяснение трем заражениям после вакцинации. По ее словам, "ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде".