Создатели вакцины от коронавируса "Спутник V" дали объяснение по поводу заражения коронавирусом троих алтайских врачей. Всего прививки поставили 42 медицинским работникам.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края, ученые напомнили, что вакцинация проводится в два этапа. Сначала вводится первая доза, а через три недели – вторая. До полного завершения цикла говорить о защите от заражения нельзя, констатировали разработчики "Спутника V".
"Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета, – подчеркнули ученые. – Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков".
Ранее amic.ru писал, что главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова дала иное объяснение трем заражениям после вакцинации. По ее словам, "ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде".
Комментарии
Я думаю разработчики правы! Прививка не имеет к этому отношения! Она не имеет отношения ни к чему либо. Лучше съесть какую нибудь витаминку...
Страна врунов и скрепов
Торгашей и бездельников.
гамалея очередной кагоцел создала на пути к вечной жизни. ха-ха-ха-ха-ха...
Уколись и в рай
Прививка способ снижения заболеваемости в популяции, а не у индивида. Однако чаще гарантирует более легкое течение заболевания.
На днях клиника «Хадасса» в Иерусалиме объявила, что подписала соглашение с российским правительством об импорте вакцины против Covid-​19, разработанной государственным научно-​исследовательским институтом «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи».
Евреи что то знают. Ковид диссиденты можете не прививаться. Естественный отбор в природе никто не отменял.
Как всегда много слов и отсутствие результата. В путенской России всё так и делается.
КАК ЯПОНСКИЕ МАТЕРИ ТРЕБОВАЛИ СОВЕТСКУЮ ВАКЦИНУ
В Японии в 50-60-е годы ХХ века разворачивалась настоящая трагедия: в маленькой стране были зарегистрированы тысячи случаев заболевания полиомиелитом. Остановить эпидемию могла только живая вакцина, производимая в СССР. Но регистрация и выдача разрешения на её использование было очень затруднено. Тогда матери больных полиомиелитом детей вышли на улицы, требуя разрешить импорт советской вакцины. Они добились своего: 20 миллионов японских детей были спасены от угрозы заболевания.
11.11.2020 07:47
- гость -
Как всегда много слов и отсутствие результата. В путенской России всё так и делается.
Изберитесь в президенты и покажите всем результаты
В России в президенты не избираются, умирающий назначает преемника.
11.11.2020 07:45
- гость -
Шо методичка тонкая, одно и то же строчите.
Переладова поспешила прикрыть "амбразуру", оказалось зря... никакой "амбразуры" и нет... появились вопросы к квалификации Переладовой
Помойщики тут как тут.
На днях клиника «Хадасса» в Иерусалиме объявила, что подписала соглашение с российским правительством об импорте вакцины против Covid
Заказать и купить это таки 2 большие разницы. Вы почитали статью?
07:45
- гость -
На днях клиника «Хадасса» в Иерусалиме объявила, что подписала соглашение с российским правительством об импорте вакцины против Covid
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С ссылочкой на первоисточник, можно ознакомиться?
Кто бы сомневался - главное прокукарекать на весь мир, что вакцина создана, а то, что она не действует, а наоборот заражает это уже нюансы...