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Разработчики вакцины "Спутник V" объяснили заражение алтайских врачей ковидом

, ИА "Амител"
Ученые утверждают, что прививка не имеет к этому никакого отношения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Создатели вакцины от коронавируса "Спутник V" дали объяснение по поводу заражения коронавирусом троих алтайских врачей. Всего прививки поставили 42 медицинским работникам.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края, ученые напомнили, что вакцинация проводится в два этапа. Сначала вводится первая доза, а через три недели – вторая. До полного завершения цикла говорить о защите от заражения нельзя, констатировали разработчики "Спутника V".

"Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета, – подчеркнули ученые. – Иммунитет у заболевших медиков, прошедших вакцинирование, вероятно, к моменту встречи с возбудителем COVID-19 сформироваться не успел. Только это могло стать причиной заражения медиков".

Ранее amic.ru писал, что главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова дала иное объяснение трем заражениям после вакцинации. По ее словам, "ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.11.2020 06:51
Вячеслав

Я думаю разработчики правы! Прививка не имеет к этому отношения! Она не имеет отношения ни к чему либо. Лучше съесть какую нибудь витаминку...

11.11.2020 07:07
Nhjwrbg

Страна врунов и скрепов

11.11.2020 07:20
- гость -

Торгашей и бездельников.

11.11.2020 07:34
-меcный-

гамалея очередной кагоцел создала на пути к вечной жизни. ха-ха-ха-ха-ха...

11.11.2020 07:36
- гость -

Уколись и в рай

11.11.2020 07:37
эпид

Прививка способ снижения заболеваемости в популяции, а не у индивида. Однако чаще гарантирует более легкое течение заболевания.

11.11.2020 07:45
- гость -

На днях клиника «Хадасса» в Иерусалиме объявила, что подписала соглашение с российским правительством об импорте вакцины против Covid-&#8203;19, разработанной государственным научно-&#8203;исследовательским институтом «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи».

Евреи что то знают. Ковид диссиденты можете не прививаться. Естественный отбор в природе никто не отменял.

11.11.2020 07:47
- гость -

Как всегда много слов и отсутствие результата. В путенской России всё так и делается.

11.11.2020 07:48
- гость -

КАК ЯПОНСКИЕ МАТЕРИ ТРЕБОВАЛИ СОВЕТСКУЮ ВАКЦИНУ

В Японии в 50-60-е годы ХХ века разворачивалась настоящая трагедия: в маленькой стране были зарегистрированы тысячи случаев заболевания полиомиелитом. Остановить эпидемию могла только живая вакцина, производимая в СССР. Но регистрация и выдача разрешения на её использование было очень затруднено. Тогда матери больных полиомиелитом детей вышли на улицы, требуя разрешить импорт советской вакцины. Они добились своего: 20 миллионов японских детей были спасены от угрозы заболевания.

11.11.2020 08:00
- гость -

11.11.2020 07:47
- гость -
Как всегда много слов и отсутствие результата. В путенской России всё так и делается.

Изберитесь в президенты и покажите всем результаты

11.11.2020 08:07
- гость -

В России в президенты не избираются, умирающий назначает преемника.

11.11.2020 08:16
- гость -

11.11.2020 07:45
- гость -

Шо методичка тонкая, одно и то же строчите.

11.11.2020 08:20
- гость -

Переладова поспешила прикрыть "амбразуру", оказалось зря... никакой "амбразуры" и нет... появились вопросы к квалификации Переладовой

11.11.2020 08:21
- гость -

Помойщики тут как тут.

11.11.2020 08:21
- гость -

На днях клиника «Хадасса» в Иерусалиме объявила, что подписала соглашение с российским правительством об импорте вакцины против Covid

Заказать и купить это таки 2 большие разницы. Вы почитали статью?

11.11.2020 08:27
- гость -

07:45
- гость -
На днях клиника «Хадасса» в Иерусалиме объявила, что подписала соглашение с российским правительством об импорте вакцины против Covid
-----
С ссылочкой на первоисточник, можно ознакомиться?

11.11.2020 08:49
- гость -

Кто бы сомневался - главное прокукарекать на весь мир, что вакцина создана, а то, что она не действует, а наоборот заражает это уже нюансы...

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