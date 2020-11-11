Два алтайских врача, которые заразились COVID после вакцинации, уже вышли на работу

Двое из троих алтайских врачей, которые заразились коронавирусом после вакцинации российским препаратом "Спутник V", уже вышли на работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее стало известно, что из 42 вакцинированных врачей трое заразились коронавирусом. Как рассказала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, все врачи перед введением первой дозы препарата сдали тесты. По ее словам, заразиться они успели в перерыве между тестированием и введением вакцины.

Разработчики препарата отметили, что иммунитет у человека появляется только после введения второй дозы, поэтому вакцинированные врачи могли заразиться в этот период.

Сейчас у всех троих зараженных результаты отрицательные. Двое уже приступили к работе. Вскоре к ним присоединится и третий медик.