За минувшие сутки в Республике Алтай умерли еще четверо зараженных коронавирусом пациентов, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

"Скончались 69-летний житель Горно-Алтайска, 62-летний житель Горно-Алтайска, 82-летний житель Горно-Алтайска и 82-летний житель Чойского района. У всех были диагностированы коронавирусная инфекция и коронавирусная пневмония, в трех случаях – другие формы сопутствующих заболеваний", – пишет штаб.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 79 летальных случаев у пациентов с COVID-19, из которых 73 – от самой инфекции, еще шесть – по иным причинам.

Также за 12 ноября в Горном Алтае выявили 123 новых случая коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 55 жителей города Горно-Алтайска; у 23 жителей Усть-Канского района; у девяти жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у девяти жителей Шебалинского района; у шести жителей Чойского района, в том числе у одного ребенка; у пяти жителей Чемальского района; у четырех жителей Майминского района; у четырех жителей Онгудайского района; у трех жителей Кош-Агачского района; у трех жителей Усть-Коксинского района; у двух жителей Улаганского района.

Всего в регионе насчитывается 9415 случаев инфекции. Выздоровели 6903 человека, из которых 161 – за минувшие сутки.