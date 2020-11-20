Огромная пробка из-за ДТП собралась на Новом мосту в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

ДТП на Новом мосту через Обь произошло в Барнауле утром 20 ноября. Из-за этого в сторону города образовалась большая пробка.

Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте", столкнулись две иномарки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако машины, поучаствовавшие в инциденте, заняли две полосы. По словам пользователей, после аварии пробка растянулась практически до поста ГИБДД. На момент публикации затор в районе ДТП, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", составляет около 100 метров.

Ранее amic.ru сообщал о подробностях ДТП, которое произошло поздним вечером 19 ноября на пересечении улиц Власихинской и Фурманова. По данным ГИБДД, 37-летний водитель Kia Sportage не справился с управлением, врезался в забор и практически заехал на крышу частного дома. Обошлось без пострадавших. Отмечается, что водитель был ранее лишен прав. От медосвидетельствования он отказался.