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Такой день. Новые фонари в парке и запрет ночной парковки в Барнауле

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 20 ноября
Фото: Владислав Вакаев

Фото: Владислав Вакаев

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 20 ноября. Без коронавируса.

В барнаульском парке "Изумрудный" засияли новые фонари. Освещение проработало первую ночь, но этого местным жителям хватило, чтобы успеть сделать фото и видео.

Барнаульского коммуниста Виктора Юркина оштрафовали после записи ролика против поправок к Конституции России. Алтайский краевой суд обязал члена КПРФ выплатить 10 тысяч рублей за использование на публичном мероприятии дымового факела. Правда, его соратники не согласны с такой трактовкой действий.

В Барнауле запретили парковать автомобили в ночное время на 10 участках краевой столицы. Это связано с необходимостью обеспечить беспрепятственный проезд для снегоуборочной техники. В дальнейшем запретят парковаться еще в трех местах.

Бийск провалил реализацию программы "Комфортная городская среда". Подрядчик полностью благоустроил только 27 из 78 дворов. Деньги за оставшиеся придется вернуть. Это около 30 млн рублей.

Новогодний городок на площади Сахарова украсят светодиодным гербом Барнаула. Его хотят установить на входной секции со стороны улицы Молодежной. Несмотря на ковидные ограничения, городские власти планируют украсить площадку, где традиционно проходят праздничные гулянья.

Огромные пробки растянулись в Барнауле вечером 20 ноября. Критичность дорожной ситуации, по данным на 17 часов, оценили в 9 баллов из 10 возможных (город стоит). Обстановку осложнили погодные условия – в Барнауле прошел обильный снегопад.

Доходы бюджета Алтайского края в 2021 году будут больше на 17,42 млрд рублей, чем планировалось изначально, заявил зампредседателя правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников. Это позволяет расширить графу расходов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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