В Алтайский край поступили бесплатные препараты для больных COVID-19, которые лечатся на дому. Из-за пандемии снизился пассажиропоток на барнаульском автовокзале, а депутаты начали страховать учителей от заражения. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 233 жителей Алтайского края заболели коронавирусом. 76 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 23 853 инфицированных, среди них 1702 ребенка.
Коронавирусом переболели уже 20 460 жителей Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали еще 299 выздоровевших. На лечении в госпиталях находится 2371 человек. Тяжелое течение болезни наблюдается у 574 пациентов, 152 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии в регионе скончались 1008 человек с COVID-19 (+8 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 498 пациентов.
Первая партия препаратов для бесплатной выдачи больным COVID-19 поступила в Алтайский край 19 ноября. По словам директора "Аптек Алтая" Ольги Калининой, регион получил три тысячи упаковок общей стоимостью 9 миллионов рублей.
В партии 200 упаковок гидроксихлорохина и 2800 упаковок "Ксарелто". "Они входят в схемы лечения, рекомендованные Минздравом России", – отметила Калинина.
Лекарства планируют распределить между поликлиниками Алтайского края. Дата поставки следующей партии пока неизвестна.
Всего региону выделили 87 млн рублей на покупку лекарств для бесплатной раздачи больным коронавирусной инфекцией.
Автовокзал Барнаула отметил очередное снижение пассажиропотока из-за COVID-19. Первое произошло в апреле – мае, когда все были на самоизоляции, а второе началось с октября и продолжается по сей день.
В Минтрансе Алтайского края говорят, что, по прогнозам, к концу 2020 года с автовокзала Барнаула отправятся около 834 тыс. человек. Это в 1,8 раза меньше, чем в 2019-м, когда транспортными услугами воспользовались более 1,5 млн пассажиров.
Алтайские депутаты "Единой России" будут страховать педагогов на случай заболевания коронавирусом.
"Наши учителя сегодня самоотверженно работают на передовой – учат детей в этот непростой период. Считаю нашим долгом обезопасить их труд, дать им уверенность, что в случае заболевания они получат гарантированную поддержку. Обращаюсь ко всем своим коллегам с просьбой включиться в этот процесс и помочь педагогам", – сказал председатель АКЗС Александр Романенко.
По инициативе главного алтайского единоросса в крае стартовала акция "Спасибо учителям!". Несколько депутатов АКЗС уже оформили страховку здоровья и жизни на случай заражения ковидом для учителей.
Мутация коронавируса в Сибири является абсолютно нормальной и не несет никакой опасности. Такого мнения придерживается директор института общественного здоровья и профмедицины АГМУ Сергей Широкоступ.
"Вирус хочет жить и приспосабливается. Он мутирует не полностью, изменяется лишь его небольшая часть, если быть точным. В данном случае изменения произошли в одном гене", – сказал Широкоступ.
Ученый уверен, что мутация также не повлияет и на эффективность российских вакцин от COVID-19.
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- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
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