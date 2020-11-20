Сколько зараженных в Алтайском крае?

Еще 233 жителей Алтайского края заболели коронавирусом. 76 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 23 853 инфицированных, среди них 1702 ребенка.

Коронавирусом переболели уже 20 460 жителей Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали еще 299 выздоровевших. На лечении в госпиталях находится 2371 человек. Тяжелое течение болезни наблюдается у 574 пациентов, 152 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в регионе скончались 1008 человек с COVID-19 (+8 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 498 пациентов.