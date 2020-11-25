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Алтайский оперштаб разоблачил фейк об отмене масочного режима

, ИА "Амител"
В соцсетях распространяют несуществующий указ президента России
Фото: оперштаб Алтайского края по мониторингу ситуации с COVID-19

Фото: оперштаб Алтайского края по мониторингу ситуации с COVID-19

В региональном оперштабе Алтайского края по мониторингу ситуации с COVID-19 призвали население не верить распространяемому в соцсетях указу об отмене масочного режима в России, который якобы подписал президент Владимир Путин.

"В нем говорится о том, что опасность заражения коронавирусной инфекцией снижается, и поэтому все постановления губернаторов по масочному режиму отменяются. Очевидно, что опасность заражения не снижается, а остается на прежнем уровне, – уточнили в оперативном штабе. – Все еще необходимо соблюдать все ограничительные меры и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы не допустить распространения коронавируса".

В связи с этим местным жителям рекомендовали не поддаваться на провокации и соблюдать введенные губернатором меры профилактики ковида, в том числе масочный режим.

Как уже писал amic.ru, в Барнауле набирает обороты движение антимасочников. Так, 26 октября противники средств защиты зашли в трамвай на пересечении Взлетной и Попова и отказались покидать вагон. Движение транспорта встало на час. 

17 ноября в Сети появился ролик с пассажиркой такси в Барнауле. На кадрах видно, как женщина бьет по лицу водителя, который отказался ее везти, пока та не наденет маску.

Позднее барнаульский антимасочник не хотел надевать маску в магазине и вызвал полицию, чтобы пожаловаться на кассиров, которые не стали его обслуживать.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.11.2020 07:45
- гость -

В региональном оперштабе Алтайского края по мониторингу ситуации с COVID-19

С мозгами у них совсем плохо? Это же юмор такой, издевательство над указами губернаторов которые представляют из себя такие же бумажки как и эта.

25.11.2020 07:55
АБОРИГЕН

Такую печать можно ставить на каждом "новостном" выпуске на федеральных каналах.

25.11.2020 08:47
- гость -

печать о фейке можно поставить на аватарку аборигена

25.11.2020 08:53
- гость -

Да за ради бога, носите вы эти маски, только потом не орите помогите и спасите когда легкие отстегнутся.

25.11.2020 09:03
BlackBoss

А что бы оперштабу не занятся изделиями "маска" которые не прошли сертификацию, обязательную кстати для такой продукции, коим даже производитель не заявляет какой либо класс защиты, и не указывает от чего они защищают конкретно, и следовательно не являются средствами индивидуальной защиты, а тем неменее их засталяют всех одевать в общественных местах для защиты от коронавируса? Людиже верят и одевают и думают, что защитились от коронавируса????

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