Алтайский оперштаб разоблачил фейк об отмене масочного режима

В региональном оперштабе Алтайского края по мониторингу ситуации с COVID-19 призвали население не верить распространяемому в соцсетях указу об отмене масочного режима в России, который якобы подписал президент Владимир Путин.

"В нем говорится о том, что опасность заражения коронавирусной инфекцией снижается, и поэтому все постановления губернаторов по масочному режиму отменяются. Очевидно, что опасность заражения не снижается, а остается на прежнем уровне, – уточнили в оперативном штабе. – Все еще необходимо соблюдать все ограничительные меры и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы не допустить распространения коронавируса".

В связи с этим местным жителям рекомендовали не поддаваться на провокации и соблюдать введенные губернатором меры профилактики ковида, в том числе масочный режим.

Как уже писал amic.ru, в Барнауле набирает обороты движение антимасочников. Так, 26 октября противники средств защиты зашли в трамвай на пересечении Взлетной и Попова и отказались покидать вагон. Движение транспорта встало на час.

17 ноября в Сети появился ролик с пассажиркой такси в Барнауле. На кадрах видно, как женщина бьет по лицу водителя, который отказался ее везти, пока та не наденет маску.

Позднее барнаульский антимасочник не хотел надевать маску в магазине и вызвал полицию, чтобы пожаловаться на кассиров, которые не стали его обслуживать.