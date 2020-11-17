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Барнаульский таксист получил по лицу за отказ везти пассажирку без маски

, ИА "Амител"
Женщина пообещала водителю "проблемы"

Пассажирка такси в Барнауле ударила по лицу водителя, который отказался везти ее без защитной маски. Видео появилось в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам таксиста, в автомобиль села девушка без маски, а на просьбу надеть средство защиты он получил категорический отказ. Пассажирка заявила, что она постоянная клиентка и может ехать без маски. Водитель попросил девушку выйти. Пассажирка начала хамить, ударила таксиста и в нецензурной форме пообещала ему "проблемы".

Как уже сообщал amic.ru, согласно указу губернатора Алтайского края, ношение защитных масок в такси и общественном транспорте обязательно.

При этом в Барнауле набирает обороты движение антимасочников. Так, 26 октября противники средств защиты зашли в трамвай на пересечении Взлетной и Попова и отказались покидать вагон. Движение транспорта встало на час. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

17.11.2020 16:20
- гость -

Заявление в полицию, пусть разбираются с тёткой.

17.11.2020 16:20
- гость -

Душевно. Жаль, что не прорубил ей между её ланьих рогов.

17.11.2020 16:23
- гость -

Халда

17.11.2020 16:25
- гость -

Женщина пообещала водителю "проблемы"
---
Ну, не совсем так - она пообещала водителю репродуктивный орган.

17.11.2020 16:30
- гость -

Зря неграм и бабам вольную подписали

17.11.2020 16:31
- гость -

Типичная хабалка

17.11.2020 16:32
- гость -

чиновница

17.11.2020 16:33
- гость -

Всё понятно. Таксисту нужны проблемы, а не деньги.

17.11.2020 16:33
Гость

Кто нибудь узнал эту животину с пампушкой?

17.11.2020 16:34
гостьЯ

ужас, как стыдно за таких "дам"...

17.11.2020 16:39
- гость -

Ооооо зомбироаанные (халда, хабалка и т.д. и т.п. Как же людей стравили между собой чинуши им же на радость?! Маска не является средством индивидуальной защиты! Такими темпами скоро ошейники будете заставлять одевать друг друга. Оставаться людьми не пробовали? Ни защищаю ни одну ни другую сторону... ибо можно было Так попросить одеть маску, что ответить можно было только в маску! А таксист дурачёк раз такое вываливать в новостную ленту.

17.11.2020 16:40
Кот.Без сапог.

Из-за таких клюшек нормальные мужчины гибнут. Совсем недавно был случай.

17.11.2020 16:40
- гость -

Баба молодец

17.11.2020 16:43
Наталья

Какая она молодец - хабалка!
А насчет бабы согласна, только слово базарная забыли добавить.

17.11.2020 16:45
- гость -

Быдлотелка

17.11.2020 16:49
Пионер

Глупая животина женского пола, зато теперь звездой станет. Может даже к Малахову попадет.

17.11.2020 16:50
- гость -

Деанонимизировать и раскатать по интернету чтоб с работы прогнали.

17.11.2020 16:55
- гость -

17.11.2020 16:39
- гость -

И?
Таксиста штрафанут.
Гаец остановит и штраф выпишет за несоблюдение указульки Томенко.
Трудно было нацепить маску?
У меня одна уже полгода.

17.11.2020 16:56
- гость -

фууууу.
село с куском ....дятины на башке

17.11.2020 16:57
Энжи

Это быдло-шик
Водителю респект

17.11.2020 16:57
Коля

раскатать по интернету чтоб с работы прогнали.

+100500

17.11.2020 17:00
- гость -

Торопилась на вызов к клиенту? И этому пообещала дать

17.11.2020 17:03
- гость -

на ручник надеть надо было

17.11.2020 17:07
- гость -

прокурорша

17.11.2020 17:09
- гость -

17.11.2020 17:07
- гость -
прокурорша

Как зовут?

17.11.2020 17:14
гiсть

надо действовать в соответствии с ситуацией и сохранять адекватность. в данном случае ей надо было надеть маску (если она хотела попасть на работу). либо она тоже как этот таксист, любит играть на публику (что скорее всего)

17.11.2020 17:21
- гость -

17.11.2020 16:55
- гость -
гаец ничего не может выписать, кроме постановления. а там уже как суд решит или она нацепит маску при гаере и все нет проблемы. а по факту гайцам фиолетово как там кто едет, главное правила не нарушать.

17.11.2020 17:25
- гость -

по факту гайцам фиолетово как там кто едет,

Вся королевская рать усердно борется с теми кто без масок.
Заламывая как опасных террористов порой.

17.11.2020 17:30
- гость -

17.11.2020 16:39
- гость -

О, вы называете замбироваными людей которые исполняют законы?? Т.е. по вашему вы не один закон не исполняете.. ну ну. Словоблуд.

17.11.2020 17:31
Гость

И вот такие мамаши сейчас воспитывают детей, качают права в садиках и школах ....

17.11.2020 17:37
- гость -

Таких таксеров фафлеров убивать надо на месте и вафлить. То одна проститутка возмущена, что таксист без маски, то таксист проститут возмущен, что клиентка без маски. Все кто в масках терпилы неумные.

17.11.2020 17:37
- гость -

17.11.2020 17:25
- гость -
ну надо же продажи как то повышать)))

17.11.2020 17:39
гость 22

Как стыдно порой бывает за таких ...билок! Трудно исполнить просьбу водителя? Судя по ее поведению, думаю, если бы он попросил кое что другое, отказа бы не было...

17.11.2020 17:40
- гость -

Молодец девочка, таксист терпила по делу получил, такому еще и с ноги заехать надо было. Жалко убивцы со старого базара к нему в машину не сели.

17.11.2020 17:41
- гость -

17:21
- гость -
гаец ничего не может выписать, кроме постановления. а там уже как суд решит

Гаец, вроде как ИНСПЕКТОР и выписывает тебе постановление, которое ты обязан оплатить, если не желаешь оспорить его в суде.

17.11.2020 17:45
- гость -

Ладно, она против масок. А причем здесь таксисты, кассиры, кондуктора, которым запрещают обслуживать безмасочников? Свое неуважение просто показала к окружающим ее людям, а рукоприкладство- это вообще наказуемо. Так что хабалка , хабалка и есть. Маски, кстати, по статистике отказываются носить самые низкообразованные слои населения. ОтнОсите себя к ним? Продолжайте вопить про ограничение свободы дальше.

17.11.2020 17:46
- гость -


Как же людей стравили между собой чинуши им же на радость?! Маска не является средством индивидуальной защиты! Такими темпами скоро ошейники будете заставлять одевать друг друга.

Люди ходят без масок, ч м ошники ходят в масках, при столкновении кто победит? К гадалке не ходи, терпилы терпят всегда, даже когда и начинают физиологически насиловать..

17.11.2020 17:52
Гость

Дело не в маске, женщина агрессивная, и явно достаётся не только таксисту, но и всем её окружающим

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