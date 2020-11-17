Барнаульский таксист получил по лицу за отказ везти пассажирку без маски

Пассажирка такси в Барнауле ударила по лицу водителя, который отказался везти ее без защитной маски. Видео появилось в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
По словам таксиста, в автомобиль села девушка без маски, а на просьбу надеть средство защиты он получил категорический отказ. Пассажирка заявила, что она постоянная клиентка и может ехать без маски. Водитель попросил девушку выйти. Пассажирка начала хамить, ударила таксиста и в нецензурной форме пообещала ему "проблемы".
Как уже сообщал amic.ru, согласно указу губернатора Алтайского края, ношение защитных масок в такси и общественном транспорте обязательно.
При этом в Барнауле набирает обороты движение антимасочников. Так, 26 октября противники средств защиты зашли в трамвай на пересечении Взлетной и Попова и отказались покидать вагон. Движение транспорта встало на час.
Комментарии
Заявление в полицию, пусть разбираются с тёткой.
Душевно. Жаль, что не прорубил ей между её ланьих рогов.
Халда
Женщина пообещала водителю "проблемы"
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Ну, не совсем так - она пообещала водителю репродуктивный орган.
Зря неграм и бабам вольную подписали
Типичная хабалка
чиновница
Всё понятно. Таксисту нужны проблемы, а не деньги.
Кто нибудь узнал эту животину с пампушкой?
ужас, как стыдно за таких "дам"...
Ооооо зомбироаанные (халда, хабалка и т.д. и т.п. Как же людей стравили между собой чинуши им же на радость?! Маска не является средством индивидуальной защиты! Такими темпами скоро ошейники будете заставлять одевать друг друга. Оставаться людьми не пробовали? Ни защищаю ни одну ни другую сторону... ибо можно было Так попросить одеть маску, что ответить можно было только в маску! А таксист дурачёк раз такое вываливать в новостную ленту.
Из-за таких клюшек нормальные мужчины гибнут. Совсем недавно был случай.
Баба молодец
Какая она молодец - хабалка!
А насчет бабы согласна, только слово базарная забыли добавить.
Быдлотелка
Глупая животина женского пола, зато теперь звездой станет. Может даже к Малахову попадет.
Деанонимизировать и раскатать по интернету чтоб с работы прогнали.
17.11.2020 16:39
- гость -
И?
Таксиста штрафанут.
Гаец остановит и штраф выпишет за несоблюдение указульки Томенко.
Трудно было нацепить маску?
У меня одна уже полгода.
фууууу.
село с куском ....дятины на башке
Это быдло-шик
Водителю респект
раскатать по интернету чтоб с работы прогнали.
+100500
Торопилась на вызов к клиенту? И этому пообещала дать
на ручник надеть надо было
прокурорша
17.11.2020 17:07
- гость -
прокурорша
Как зовут?
надо действовать в соответствии с ситуацией и сохранять адекватность. в данном случае ей надо было надеть маску (если она хотела попасть на работу). либо она тоже как этот таксист, любит играть на публику (что скорее всего)
17.11.2020 16:55
- гость -
гаец ничего не может выписать, кроме постановления. а там уже как суд решит или она нацепит маску при гаере и все нет проблемы. а по факту гайцам фиолетово как там кто едет, главное правила не нарушать.
по факту гайцам фиолетово как там кто едет,
Вся королевская рать усердно борется с теми кто без масок.
Заламывая как опасных террористов порой.
17.11.2020 16:39
- гость -
О, вы называете замбироваными людей которые исполняют законы?? Т.е. по вашему вы не один закон не исполняете.. ну ну. Словоблуд.
И вот такие мамаши сейчас воспитывают детей, качают права в садиках и школах ....
Таких таксеров фафлеров убивать надо на месте и вафлить. То одна проститутка возмущена, что таксист без маски, то таксист проститут возмущен, что клиентка без маски. Все кто в масках терпилы неумные.
17.11.2020 17:25
- гость -
ну надо же продажи как то повышать)))
Как стыдно порой бывает за таких ...билок! Трудно исполнить просьбу водителя? Судя по ее поведению, думаю, если бы он попросил кое что другое, отказа бы не было...
Молодец девочка, таксист терпила по делу получил, такому еще и с ноги заехать надо было. Жалко убивцы со старого базара к нему в машину не сели.
17:21
- гость -
гаец ничего не может выписать, кроме постановления. а там уже как суд решит
Гаец, вроде как ИНСПЕКТОР и выписывает тебе постановление, которое ты обязан оплатить, если не желаешь оспорить его в суде.
Ладно, она против масок. А причем здесь таксисты, кассиры, кондуктора, которым запрещают обслуживать безмасочников? Свое неуважение просто показала к окружающим ее людям, а рукоприкладство- это вообще наказуемо. Так что хабалка , хабалка и есть. Маски, кстати, по статистике отказываются носить самые низкообразованные слои населения. ОтнОсите себя к ним? Продолжайте вопить про ограничение свободы дальше.
Как же людей стравили между собой чинуши им же на радость?! Маска не является средством индивидуальной защиты! Такими темпами скоро ошейники будете заставлять одевать друг друга.
Люди ходят без масок, ч м ошники ходят в масках, при столкновении кто победит? К гадалке не ходи, терпилы терпят всегда, даже когда и начинают физиологически насиловать..
Дело не в маске, женщина агрессивная, и явно достаётся не только таксисту, но и всем её окружающим