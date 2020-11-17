Барнаульский таксист получил по лицу за отказ везти пассажирку без маски

Пассажирка такси в Барнауле ударила по лицу водителя, который отказался везти ее без защитной маски. Видео появилось в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам таксиста, в автомобиль села девушка без маски, а на просьбу надеть средство защиты он получил категорический отказ. Пассажирка заявила, что она постоянная клиентка и может ехать без маски. Водитель попросил девушку выйти. Пассажирка начала хамить, ударила таксиста и в нецензурной форме пообещала ему "проблемы".

Как уже сообщал amic.ru, согласно указу губернатора Алтайского края, ношение защитных масок в такси и общественном транспорте обязательно.

При этом в Барнауле набирает обороты движение антимасочников. Так, 26 октября противники средств защиты зашли в трамвай на пересечении Взлетной и Попова и отказались покидать вагон. Движение транспорта встало на час.