Очередное землетрясение зарегистрировали на Алтае

Очередной подземный толчок магнитудой 3,7 зарегистрировали в Республике Алтай. Землетрясение произошло в Онгудайском районе 25 ноября в 7:17 часов по местному времени.

Согласно данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр толчка находится на границе Онгудайского и Улаганского районов. Интенсивность сотрясений в центре достигла 4,4 балла по шкале MSK-64. Наиболее близко расположенные населенные пункты – Чибит и Акташ Улаганского района.

Как пишут "Новости Горного Алтая" со ссылкой на пресс-центр республиканского ГУ МЧС, местное население не ощутило толчков, погибших и пострадавших нет, обращений от жителей не поступало.