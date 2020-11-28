Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку после интимного видео

Футболист "Зенита" (Санкт-Петербург) и сборной России Артем Дзюба вновь стал капитаном российского футбольного клуба. Он вывел команду на поле с капитанской повязкой.

Несколько последних матчей капитаном "Зенита" был хорватский легионер Деян Ловрен. Ему передали эти "полномочия" после того, как в социальных сетях появилось интимное видео с участием Дзюбы.

По словам спортсмена, за видео, которое попало в Сеть, у него вымогали пять миллионов долларов.

Футболист отказался платить деньги, поскольку счел сумму очень большой. Кроме того, у него не было гарантий, что после уплаты оно не окажется в интернете. После отказа запись была обнародована.

За бурной реакцией пользователей последовали и санкции для форварда: Дзюба не получил вызов на ключевые матчи сборной в Лиге наций и потерял капитанскую повязку в "Зените". В поддержку футболиста выступили российские звезды и общественные деятели.