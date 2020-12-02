Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин дал указание вице-премьеру Татьяне Голиковой начать масштабную вакцинацию от коронавируса в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, прививочная кампания должна стартовать со следующей недели.

"Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", – констатировал Путин. – Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего, двух групп риска – это врачей и учителей".

Как ранее писал amic.ru, Татьяна Голикова в конце ноября заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с начала следующего года. Она напомнила, что против COVID-19 в России зарегистрировано две вакцины – помимо "Спутник V", это "ЭпиВакКорона", которую разработали специалисты новосибирского научного центра "Вектор".

Незадолго до этого стало известно, что сразу три сотрудника алтайских медицинских учреждений заразились коронавирусом после вакцинации. Они также не успели поставить вторую прививку. До полного завершения цикла говорить о защите от инфицирования нельзя, объяснили разработчики "Спутника V".