Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с начала следующего года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, постановка прививки будет полностью добровольной.

Как пишет радио Sputnik, на данный момент более 117 тысяч доз отечественной вакцины "Спутник V" уже выпущено в оборот, до конца года планируется произвести более двух миллионов доз.

Вице-премьер напомнила, что против COVID-19 в России зарегистрировано две вакцины – помимо "Спутник V", это "ЭпиВакКорона", которую разработали специалисты новосибирского научного центра "Вектор". Для сибирского варианта прививки разрешения на пострегистрационные клинические испытания получены 18 ноября.