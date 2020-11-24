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Татьяна Голикова назвала сроки начала вакцинации от COVID-19 в России

, ИА "Амител"
До конца 2020 года в стране произведут более двух миллионов доз
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с начала следующего года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, постановка прививки будет полностью добровольной.

Как пишет радио Sputnik, на данный момент более 117 тысяч доз отечественной вакцины "Спутник V" уже выпущено в оборот, до конца года планируется произвести более двух миллионов доз.

Вице-премьер напомнила, что против COVID-19 в России зарегистрировано две вакцины – помимо "Спутник V", это "ЭпиВакКорона", которую разработали специалисты новосибирского научного центра "Вектор". Для сибирского варианта прививки разрешения на пострегистрационные клинические испытания получены 18 ноября.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.11.2020 17:48
- гость -

Не густо. В США уже сделали 50 млн доз.
Странная у нас фармацевтика.

24.11.2020 18:05
гость

х вам а не прививку, путин тоже говорил пенсию трогать не будем. сначала добровольно, потом добровольно-принудительно, а потом просто принудите

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