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Глава комитета по здравоохранению АКЗС рассказал, когда закончится пандемия

, ИА "Амител"
Александр Лазарев выразил мнение, что произойдет это после массовой вакцинации
Александр Лазарев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Александр Лазарев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Председатель комитета по здравоохранению АКЗС и депутат от "Единой России" Александр Лазарев во время онлайн-брифинга на сайте краевого парламента выразил мнение, что пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года.

Отвечая на вопрос о сроках открытия Федерального центра травматологии и ортопедии, чиновник отметил, что медучреждение уже частично оказывает плановую помощь, однако полное возобновление ожидается после ликвидации пандемии. По его мнению, произойдет это после осуществления массовой вакцинации.

"Точные даты никто назвать сегодня не может, но я думаю, во втором квартале будущего года центр может начать свою работу", — констатировал Лазарев.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае планируют возобновить плановую медпомощь.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

9.12.2020 08:05
- гость -

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