Снегопады в Алтайском крае продлятся до конца недели

Синоптики предупреждают о том, что снегопады на территории Алтайского края не закончатся до конца нынешней недели. В целом, считают метеорологи, погодные условия в ближайшее время не сильно изменятся.

"В Алтайском крае ночью и днем на большей части территории будет идти умеренный, местами по юго-востоку сильный снег, метели. На дорогах гололедица, снежные заносы. Ночью температура воздуха составит -11…-19 градусов, местами до -23…-25 градусов. Днем столбики термометров покажут от -5 до -16 градусов. Ветер западных направлений, 3-10 метров в секунду, местами порывы до 14-18 метров в секунду", – пишет официальный сайт Алтайского края.

В Барнауле температура воздуха днем составит от -9 до -13 градусов. На дорогах гололедица.

Ранее amic.ru писал о том, что 99 единиц техники задействуют для уборки снега с улиц и дорог Барнаула 9 декабря, а 108 дворников вручную очистят подходы к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и лестничные марши.