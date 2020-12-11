Начальника районной полиции в Алтайском крае заключили под стражу

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического средства в особо крупном размере начальником отдела полиции по Залесовскому району.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, по предварительным данным, в Заринске сотрудник полиции попытался сбыть наркотическое средство в особо крупном размере. Довести преступный умысел до конца правоохранителю не удалось: его задержали сотрудники ОРЧ СБ МВД России по Алтайскому краю совместно с региональным управлением ФСБ.

По ходатайству следователя суд заключил полицейского под стражу. На данный момент Следком продолжает сбор и закрепление улик.

Напомним, что ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о задержании начальника отдела полиции "Залесовский" Алтайского края. По предварительной информации, сотрудники ФСБ изъяли у правоохранителя 430 граммов героина и 70 граммов синтетического наркотика.