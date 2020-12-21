КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом на трассе под Бийском

Утром 21 декабря в Бийском районе произошло столкновение КамАЗа и пассажирского ПАЗа. О происшествии рассказали в региональном МВД.
"По предварительным данным, водитель 1964 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ под управлением водителя 1982 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили две женщины 1978 и 1963 годов рождения, молодой человек 2003 года рождения и несовершеннолетний ребенок – девочка 2014 года рождения", – пишет пресс-служба ведомства.
Инспекторы ДПС проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.
Комментарии
2003 года рождения тоже еще несовершеннолетний молодой человек, по нашему законодательству считается ребенок