В России предложили отменить НДС на продукты для пенсионеров и малоимущих

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил освободить малоимущих и пенсионеров от НДС на продукты. С такой инициативной он обратился к главе Минпромторга России Денису Мантурову.

Петунин обратил внимание на то, что расходы на продукты занимают значительную долю бюджета у людей, чей доход не превышает величину прожиточного минимума. Снизить траты поможет освобождение от НДС на подобные товары.

Как пишет RT, Петунин предложил автоматически возвращать налог при оплате картой. Чтобы избежать злоупотреблений, глава института предложил установить лимит на возвращаемую сумму, чтобы люди не начали злоупотреблять льготой.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты. Он обратил внимание, что при реальном падении доходов на 4,3% стоимость сахара увеличилась более чем на 70%.