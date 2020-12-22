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Новости

В России предложили отменить НДС на продукты для пенсионеров и малоимущих

, ИА "Амител"
Деньги могут возвращать автоматически при оплате картой
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил освободить малоимущих и пенсионеров от НДС на продукты. С такой инициативной он обратился к главе Минпромторга России Денису Мантурову.

Петунин обратил внимание на то, что расходы на продукты занимают значительную долю бюджета у людей, чей доход не превышает величину прожиточного минимума. Снизить траты поможет освобождение от НДС на подобные товары.

Как пишет RT, Петунин предложил автоматически возвращать налог при оплате картой. Чтобы избежать злоупотреблений, глава института предложил установить лимит на возвращаемую сумму, чтобы люди не начали злоупотреблять льготой.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты. Он обратил внимание, что при реальном падении доходов на 4,3% стоимость сахара увеличилась более чем на 70%.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.12.2020 14:54
- гость -

Чтобы избежать злоупотреблений, глава института предложил установить лимит на возвращаемую сумму, чтобы люди не начали злоупотреблять льготой.

а не проще им выплачивать сразу ежемесячное пособие в размере лимита...

22.12.2020 14:54
- гость -

Кто бы посчитал сколько средств увели из бюджета благодаря этому налогу.

22.12.2020 15:02
- гость -

А мне интересно, СМИ по своей инициативе пиарят всяких васьпупкиных под заголовками "В России предложили..." или кто-то платит за подобные провокации? Пройдитесь по пивнушкам , вам такого "в России напредлагают", только успевай записывай, и уровень предложений и предлагателей будет примерно таким же.

22.12.2020 15:04
- гость -

и никто не предлагает сделать МРОТ хотя бы баксов 400-500

22.12.2020 15:05
- гость -

Ну громкая должность, а копни и выяснится, что "институт..." состоит из двух человек - директора и зама, он же уборщица.

22.12.2020 15:13
- гость -

22.12.2020 15:05
- гость -
он же уборщица.

И студент первого курса этого института.

22.12.2020 16:02
- гость -

Ну так расширьте список не облагаемых НДС товаров, клоуны. Как вы себе представляете этот возврат? Кто этим будет заниматься, магазин? То есть опять же нанять сотрудников ради этого, а потом еще государство посадит кучу проверяющих, чтобы это контролировать.

22.12.2020 16:44
Агрессивная Реальность

А почему малоимущие являются малоимущими?
Надо сначала с этим разобраться. В основной массе это люди, ведущие асоциальный образ жизни, вследствие которого были беспорядочные половые связи после которых нарожали детей с никакой генетикой. НАХРЕНА ТАКИМ ПОМОГАТЬ???

22.12.2020 16:56
- гость -

предложил автоматически возвращать налог при оплате картой

то есть сделать специальную карту, желательно через сбер
написать специальный софт для кассовых аппаратов
обязать магазины заменить кассовые аппараты на новые
написать специальный софт для налоговой для вычисления возвращенного ндс
и т.д. и т.п.
....

судя по-всему директор на другой планете живет)))

Наш Институт — это команда профессионалов... (с)

22.12.2020 21:57
могиканин

"Агрессивная Реальность",не раскрывай семейных тайн,не уподобляйся малышевой.

22.12.2020 23:23
- гость -

Так пенсионеры по домам сидят, самоизоляцию соблюдают)! Продукты им покупают либо волонтёры, либо соседи или родственники. Чушь очередную придумали, надо им ещё зарплату увеличить, может ещё чего-нибудь инопланетного выродят... писаки)))

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