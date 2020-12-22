В России предложили отменить НДС на продукты для пенсионеров и малоимущих

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил освободить малоимущих и пенсионеров от НДС на продукты. С такой инициативной он обратился к главе Минпромторга России Денису Мантурову.
Петунин обратил внимание на то, что расходы на продукты занимают значительную долю бюджета у людей, чей доход не превышает величину прожиточного минимума. Снизить траты поможет освобождение от НДС на подобные товары.
Как пишет RT, Петунин предложил автоматически возвращать налог при оплате картой. Чтобы избежать злоупотреблений, глава института предложил установить лимит на возвращаемую сумму, чтобы люди не начали злоупотреблять льготой.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты. Он обратил внимание, что при реальном падении доходов на 4,3% стоимость сахара увеличилась более чем на 70%.
Комментарии
Чтобы избежать злоупотреблений, глава института предложил установить лимит на возвращаемую сумму, чтобы люди не начали злоупотреблять льготой.
а не проще им выплачивать сразу ежемесячное пособие в размере лимита...
Кто бы посчитал сколько средств увели из бюджета благодаря этому налогу.
А мне интересно, СМИ по своей инициативе пиарят всяких васьпупкиных под заголовками "В России предложили..." или кто-то платит за подобные провокации? Пройдитесь по пивнушкам , вам такого "в России напредлагают", только успевай записывай, и уровень предложений и предлагателей будет примерно таким же.
и никто не предлагает сделать МРОТ хотя бы баксов 400-500
Ну громкая должность, а копни и выяснится, что "институт..." состоит из двух человек - директора и зама, он же уборщица.
22.12.2020 15:05
- гость -
он же уборщица.
И студент первого курса этого института.
Ну так расширьте список не облагаемых НДС товаров, клоуны. Как вы себе представляете этот возврат? Кто этим будет заниматься, магазин? То есть опять же нанять сотрудников ради этого, а потом еще государство посадит кучу проверяющих, чтобы это контролировать.
А почему малоимущие являются малоимущими?
Надо сначала с этим разобраться. В основной массе это люди, ведущие асоциальный образ жизни, вследствие которого были беспорядочные половые связи после которых нарожали детей с никакой генетикой. НАХРЕНА ТАКИМ ПОМОГАТЬ???
предложил автоматически возвращать налог при оплате картой
то есть сделать специальную карту, желательно через сбер
написать специальный софт для кассовых аппаратов
обязать магазины заменить кассовые аппараты на новые
написать специальный софт для налоговой для вычисления возвращенного ндс
и т.д. и т.п.
....
судя по-всему директор на другой планете живет)))
Наш Институт — это команда профессионалов... (с)
"Агрессивная Реальность",не раскрывай семейных тайн,не уподобляйся малышевой.
Так пенсионеры по домам сидят, самоизоляцию соблюдают)! Продукты им покупают либо волонтёры, либо соседи или родственники. Чушь очередную придумали, надо им ещё зарплату увеличить, может ещё чего-нибудь инопланетного выродят... писаки)))