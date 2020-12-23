Баскетболисты "Барнаула" выиграли матч Суперлиги-2 в Липецке

Баскетболисты клуба "Барнаул" выиграли в Липецке 22 декабря в очередном туре чемпионата Суперлиги-2. Со счетом 75:64 (12:14, 21:16, 18:10, 24:24) барнаульцы обыграли "Мицу-Баскет".

Самым результативным в алтайской команде стал Игорь Ермаков, который набрал 21 очко, а дабл-дабл оформил Алексей Чиликин, на счету которого 14 очков и 11 подборов.

На данный момент "Барнаул" занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги-2 вслед за "Тамбовом". Следующий матч алтайские баскетболисты проведут уже в 2021 году – 16 января клуб на своей площадке сразится с "Чебоксарскими Ястребами", которые располагаются на третьей позиции.