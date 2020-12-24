Алтайскую компанию оштрафовали на миллион за дачу взятки главврачу

Мировой суд Горно-Алтайска признал виновным ООО "Перспектива" в передаче взятки экс-руководителям Республиканской больницы Федору Рау и Сергею Близнюку. Ранее бывшего главврача и его заместителя осудили за взятки при закупках медоборудования и препаратов.

Как сообщает прокуратура Республики Алтай, представитель компании, действуя в интересах организации, передал должностным лицам БУЗ "Республиканская больница" около 55 тысяч рублей. Взамен руководство пообещало обеспечить фирме победу на аукционе по поставке медтоваров для нужд учреждения.

Мировой суд признал организацию виновной в нарушении ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица") и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Уголовное дело по факту взятки в отношении директора ООО "Перспектива" прекратили в связи с его "деятельным раскаянием".

Как ранее писал amic.ru, бывшего главврача БУЗ РА "Республиканская больница" и его заместителя по хирургической работе осудили за взятки при закупках медоборудования и препаратов.

Следователи установили, что с января 2016 года по март 2018 медики получили взятку в размере 865 тысяч рублей. Также с июля по сентябрь 2018 года главврач получил 900 тысяч рублей за незаконные закупки. Подсудимые своей вины не признали, а на заседании утверждали, что потратили деньги на нужды больницы.

Главврача приговорили к семи годам шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 4,325 млн рублей, а заместителя – к восьми годам шести месяцам колонии строго режима со штрафом 5 млн рублей. Осужденные вину не признали.

Позднее больше 700 жителей Республики Алтай подписали обращение в Верховный суд и региональную прокуратуру с призывом пересмотреть приговор. Верховный суд отклонил апелляцию Федора Рау и Сергея Близнюка, оставив приговор без изменения.