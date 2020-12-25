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Такой день. Готовность к морозам и война мэрии с водоканалом

, ИА "Амител"
Главное за 25 декабря
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае 25 декабря. Без коронавируса.

Серьезный пожар произошел в поселке Степное Озеро. На место происшествия прибыли три пожарных расчета. На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось полчаса. 

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Барнаула, которого вместе с шестью подельниками обвиняют в организации занятий проституцией с вовлечением несовершеннолетних.

22-летний неоднократно судимый за кражи житель села Прослауха Баевского района угнал автомобиль, чтобы покататься, проехал три километра от деревни, где двигатель транспортного средства заглох.

Бийские полицейские задержали группу лиц, которая занималась реализацией фальсифицированного алкоголя. Всего у злоумышленников изъяли более 500 бутылок продукции и около 1 млн рублей.

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал документ о введении в краевой столице режима повышенной готовности. 

"Росводоканал Барнаул" ответил на ироничное пожелание Telegram-канала мэрии краевой столицы совершить в 2021 году настоящий прорыв в сфере обслуживания коммунальных сетей, "а не как обычно".

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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