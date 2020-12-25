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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 271

, ИА "Амител"
Главное за 25 декабря
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае и двое – в Республике Алтай, а amic.ru к концу года подготовил ковидный словарь. Главное из темы "Коронавирус на Алтае"  за 25 декабря в нашей подборке. 

1
13 смертей в Алтайском крае

13 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1454.

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 217 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 31 627 человек. Выздоровели 27 906 человек (+205 за сутки).

2
Две смерти в Республике Алтай
Еще двое пациентов с COVID-19 скончались в Республике Алтай. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, умерли 62-летний житель Кош-Агачского района и 58-летний житель Горно-Алтайска. 

У обоих мужчин обнаружен коронавирус, пневмония и другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 14 летальных исходов у пациентов с COVID-19, в том числе 140 – от инфекции, восемь – от иных причин.

Также за минувшие сутки в Горном Алтае выявили 99 новых случаев коронавируса.

3
Ковидный словарь от amic.ru

Локдаун, ковидарий, ковиддиссидент – пандемия коронавируса не только прочно засела в новостных сводках, она привнесла новые слова в привычную речь. И большинство этих слов понятны во всем мире – везде, куда добрался COVID-19. Но некоторые из них поймут только в Алтайском крае. Потому что у нас тут своя атмосфера, у нас тут "Посуда Центр", "Стрижи" и щетина Томенко. И за каждым из этих слов стоит история, которая могла произойти только в 2020 году, и только здесь. 

Все, что было на слуху в уходящем году. Для удобства – в алфавитном порядке.

4
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О детях:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать и посмотреть 25 декабря?

  • Ограничения, бедность и борода. Томенко – об итогах "ковидного" года и будущем Алтая
  • Пусть в 2021 году маски будут только в Instagram. Новогодние открытки от amic.ru
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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