Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 271

Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае и двое – в Республике Алтай, а amic.ru к концу года подготовил ковидный словарь. Главное из темы "Коронавирус на Алтае" за 25 декабря в нашей подборке.
13 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1454.
За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 217 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 31 627 человек. Выздоровели 27 906 человек (+205 за сутки).
У обоих мужчин обнаружен коронавирус, пневмония и другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 14 летальных исходов у пациентов с COVID-19, в том числе 140 – от инфекции, восемь – от иных причин.
Также за минувшие сутки в Горном Алтае выявили 99 новых случаев коронавируса.
Локдаун, ковидарий, ковиддиссидент – пандемия коронавируса не только прочно засела в новостных сводках, она привнесла новые слова в привычную речь. И большинство этих слов понятны во всем мире – везде, куда добрался COVID-19. Но некоторые из них поймут только в Алтайском крае. Потому что у нас тут своя атмосфера, у нас тут "Посуда Центр", "Стрижи" и щетина Томенко. И за каждым из этих слов стоит история, которая могла произойти только в 2020 году, и только здесь.
Все, что было на слуху в уходящем году. Для удобства – в алфавитном порядке.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
Что еще почитать и посмотреть 25 декабря?
- Ограничения, бедность и борода. Томенко – об итогах "ковидного" года и будущем Алтая
- Пусть в 2021 году маски будут только в Instagram. Новогодние открытки от amic.ru
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