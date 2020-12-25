Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 271

13 смертей в Алтайском крае

13 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1454.

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 217 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 31 627 человек. Выздоровели 27 906 человек (+205 за сутки).