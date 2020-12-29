Умное все, даже зубная щетка: подборка полезных гаджетов в подарок на Новый год

Новый год традиционно ассоциируется с подарками. К наступающему празднику магазины Xiaomi Mi в Барнауле подготовили большой выбор интересных гаджетов, которые приятно удивят и порадуют адресата.

Тренд этого года – роботы-пылесосы. Они проделали большой путь в развитии и стали по-настоящему умными. Последние модели Xiaomi 2020 года могут не только ежедневно собирать пыль, мусор и мыть полы, но и обходить препятствия (брошенные вещи, детские игрушки и даже домашних животных). Самая популярная модель – Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop. Для тех, кто хочет только попробовать гаджет, есть немного упрощенная модель – Mop Essential. А тем, кому нужно самое продвинутое устройство, – Mop Pro.

Если электробритва Xiaomi Mi Electric Shaver подойдет только мужчинам, то умная зубная щетка Xiaomi Mi Electric Toothbrush пригодится любому члену семьи. А если купить три сменные насадки разного цвета, то одной зубной щеткой может пользоваться и папа, и мама, и ребенок.

Для друзей хорошим подарком будет электрический штопор Xiaomi, который, в зависимости от цены, имеет разный функционал, комплектацию и материалы исполнения. А для эстетов и гурманов отлично подойдет аэратор для вина Vinaera Classic Electric Wine Aerator.



Подруге или жене можно подарить такой полезный подарок, как умные весы. Но будьте внимательны: это не должен быть намек на переедание на праздниках! Есть две модели 2020 года: доступные Xiaomi Mi Smart Scale 2 и модель подороже – Xiaomi Mi BodyComposition Scale 2. Данные о весе можно получать на свой смартфон и отслеживать динамику в специальном приложении.

Умный браслет Xiaomi – это не только время и шаги, но и стильный аксессуар. В фирменных магазинах большой выбор цветных сменных ремешков – из силикона, металла и кожи. Ну а если хочется чего-то покруче фитнес-браслета, смарт-часы – отличный вариант. Есть как спортивные модели, так и стильные хронометры из металла, ну и, конечно, сменные ремешки на каждый день. До конца праздников на них действует скидка 10%.

Хорошим подарком для себя или близкого человека будут беспроводные наушники. В тренде сейчас TWS наушники. Они модные, в них удобно и безопасно и можно пользоваться только одним из них – для разговоров. Обратите внимание на две новые модели конца 2020 года: Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, которая не только хорошо воспроизводит музыку, но и имеет два хороших микрофона, чтобы вас было четко слышно на шумной улице, и Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S – топовая модель с беспроводной зарядкой и потрясающим звуком.

На этом список интересных подарков не заканчивается. Фирменные магазины Xiaomi еще многое могут предложить: от стильного рюкзака или умной настольной лампы до smart-TV или смартфона. Продавцы помогут вам с выбором, а если вы уже определились – закажите онлайн на сайте.

В официальных магазинах Xiaomi – только оригинальные смартфоны и умная техника, изготовленная и сертифицированная для России. Гарантия Xiaomi на все товары – от 12 до 18 месяцев, действует на всей территории России.

Фирменные магазины Xiaomi

Адреса в Барнауле:

ТРЦ "Европа"

ТРЦ "Арена"

ТЦ "Алтай "

ТЦ "Первомайский"

Адреса магазинов в Рубцовске, Заринске, Горно-Алтайске,

Белокурихе и других городах можно узнать на сайте.

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