Такой день. Жемчужная свадьба Томенко и отказ работодателей повышать зарплату

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 28 декабря. Без коронавируса.

Предприниматели и власти Алтайского края отказались повышать минимальную зарплату. Как оказалось, новое трехстороннее соглашение удовлетворило не все требования регионального крайсовпрофа.

Губернатор Виктор Томенко и его супруга Татьяна 28 декабря отмечают 30-ю годовщину со дня заключения брака. Глава региона также поделился снимками со своей свадьбы.

В связи с новогодними каникулами в Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов и электричек. Кроме того, в праздники по особому расписанию будут работать и медучреждения региона.

Показатели минусовой температуры в Барнауле побили рекорд 1920 года. Также максимальные за последние 50-100 лет значения зафиксировали и в других городах Сибири.

Самой низкой в стране стоимость салата селедка под шубой оказалась в Бийске. Жители наукограда смогут подать на новогодний стол блюдо всего за 122 рубля.

Барнаульская елка оказалась одной из самых больших в Сибири. Ее высота составила 32 метра и уступила лишь 55-метровой елке из Красноярска.

97 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула в ночь на 29 декабря. Снег вывезут с проспектов Ленина, Социалистического, Строителей, Космонавтов, а также улиц Молодежной, Малахова и других.