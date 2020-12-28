Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 274

В Алтайском крае стартовала запись на вакцинацию против коронавируса, а за сутки тем временем в регионе выявили 214 новых случаев заболевания. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 14 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, а заболели еще 214 человек.
В общей сложности в регионе насчитали 32 276 случаев COVID-19, а количество смертей выросло до 1499.
Выздоровели еще 205 пациентов, всего в крае ковидом переболели 28 526 человек.
В Барнауле, Бийске и Рубцовске началась запись на прививки от COVID-19. Сама вакцинация будет попозже: из-за морозов мобильные центры, где планировали ставить прививки, пока работать не могут. Но прививочные кабинеты в поликлиниках будут функционировать в новогодние каникулы.
Так, в первой поликлинике Барнаула сообщили, что ставить прививки начнут 4 января, а в девятой записывать были готовы на 30 декабря.
Во время праздников медучреждения Алтайского края будут работать по особому графику:
- 4, 6 и 8 января – с 8:00 до 14:00;
- в субботние дни, 2 и 9 января, – с 8:00 до 14:00.
Кроме того, в праздничные дни медицинские экстренные службы продолжат функционировать в круглосуточном режиме, а последний день года в отдельных больницах станет рабочим.
За последние сутки число заболевших коронавирусом в Горном Алтае выросло на 32 – до 13 719 человек.
Выздоровели за сутки 46 пациентов. В общей сложности из больниц региона выписали 12 920 человек.
Новых летальных случаев на сегодня в республике не зарегистрировали.
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