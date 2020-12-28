Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 274

+214 зараженных в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 14 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, а заболели еще 214 человек.

В общей сложности в регионе насчитали 32 276 случаев COVID-19, а количество смертей выросло до 1499.

Выздоровели еще 205 пациентов, всего в крае ковидом переболели 28 526 человек.