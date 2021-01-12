На трех участках улиц в Барнауле запретят парковку

Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта, установят на трех участках в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах остановок общественного транспорта с 1 февраля соответствующие знаки на постоянной основе появятся на следующих участках:

малая проезжая часть четной стороны ул. Малахова, в районе дома № 62 по ул. Малахова со стороны здания торгового центра;

четная сторона ул. Шумакова в районе дома № 53 по ул. Балтийской.

Кроме того, для беспрепятственной работы снегоуборочной техники 1 февраля дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку в ночное время, установят на нечетной стороне улицы Малахова от улицы Германа Титова до проспекта Космонавтов.

В горадминистрации подчеркнули, что в случае возникновения трудностей при уборке снега также возможно введение ограничений и на других участках краевого центра.

Ранее сообщалось, что с 13 января в Барнауле ограничат парковку транспортных средств на нескольких участках из-за работ снегоуборочной техники.