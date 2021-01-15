Парк дорожной техники Барнаула пополнился 21 новой машиной

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк и заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин посетили МБУ "Автодорстрой" и оценили новую технику. Парк дорожной службы пополнился 21 экземпляром.

"Это существенное обновление для технического парка города. Жители Барнаула часто обращаются с жалобами на то, что в городе недостаточно хорошо убирают тротуары – этой проблеме мы уделили особое внимание при приобретении данных единиц техники", – подчеркнул Франк.

Климин отметил, что за 2020 год было выделено около миллиарда рублей на приобретение снегоуборочной техники – более 118 единиц, пишет пресс-служба мэрии.