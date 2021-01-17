Такой день. Холод в сельской больнице и жесткое ДТП в центре Барнаула

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 17 января.

Жительница Алтайского края в социальных сетях пожаловалась на холод в районной больнице. По ее словам, в операционной термометры показывают 8-12 градусов, а в палатах температура воздуха не поднимается выше 14-17 градусов.

Автомобиль Росгвардии провалился в траншею в Барнауле. Подробности инцидента пока остаются неизвестными.

Вооруженный ножом и топором мужчина ограбил магазин в Камне-на-Оби. Продавец испугалась за свою жизнь и отдала все деньги из кассы.

Три человека пострадали в ДТП на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Молодежной в Барнауле. Как сообщают в отделении пропаганды городской ГИБДД, сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Буйные подростки разломали горку во дворе одного из домов Рубцовска. Пользователи соцсетей осудили детей за их поступок.