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Такой день. Рост зарплат и надвигающиеся на Алтайский край снегопады

, ИА "Амител"
Главное в регионе за 2 февраля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Показатель смертности в Алтайском крае в 2020 году увеличился на 15%, а рождаемости – снизился на 5%. В 2020 году органы ЗАГС составили 20 168 записей о рождении, что на 5% меньше показателя 2019 года. Также в прошлом году зарегистрирован 37 851 акт о смерти, это на 15% ниже, чем в 2019-м.

В 2021 году в Алтайском крае планируют капитально отремонтировать 14 детских садов. К работе уже приступили на объектах в Алейском, Бурлинском, Быстроистокском, Волчихинском, Красногорском, Краснощековском, Курьинском, Родинском, Тальменском районах, а также в Бийске и Заринске.

В 2020 году алтайские аграрии закупили для своих хозяйств технику на сумму около 10,5 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом инвестиции в перевооружение сельского хозяйства выросли на три миллиарда рублей. 

Алтайский краевой суд удовлетворил представление прокурора и добавил взыскание автомобиля Toyota Land Cruiser к наказанию для бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействию коррупции города Бийска Валерия Пудовкина. Экс-правоохранителя и его подельника Чуликова приговорили к тюремному сроку и штрафу за организацию незаконной банковской деятельности.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает жителей региона о предстоящей непогоде. Усугублять метеорологическую ситуацию будет сильный ветер.

Председатель комитета по правовой политике АКЗС Денис Голобородько рассказал, где можно законно митинговать в Барнауле. Вопрос депутату регионального парламента задал один из горожан в ходе онлайн-конференции на сайте Заксобрания.

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 15 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 1985. За сутки в регионе лабораторно подтвердили 178 случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 39 362.

СКР по Алтайскому краю назначило проверку по факту смерти известного политика Александра Назарчука.

По итогам 11 месяцев 2020 года средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 6,4% – до 29 057 рублей. В реальном выражении рост составил 2,9%.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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