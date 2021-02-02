Следственный комитет проводит проверку по факту гибели Александра Назарчука

СКР по Алтайскому краю назначило проверку по факту смерти известного политика Александра Назарчука. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства. Более подробная информация появится после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, о смерти Назарчука стало известно 1 февраля. Тело политика обнаружили в его доме в поселке Солнечном. По данным местных Telegram-каналов, причиной смерти 81-летнего политика стало отравление газом.
За свою политическую карьеру Назарчук успел побывать в кресле министра сельского хозяйства, а также 12 лет руководил краевым парламентом.
За вклад в развитие Алтайского края и страны Александр Назарчук награжден орденом "Знак Почета", орденом Трудового Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "За заслуги перед Алтайским краем" II степени. На свое 80-летие, в августе 2019 года, Назарчук стал почетным жителем Алтайского края.
Комментарии
Может уже пора газпрому отвечать за обслуживание без всяких частных владельцев труб, и левых мелких обслуживающих организаций??? Что толку от них, кроме проблем с подключениями?
Щербинский?
21 век на дворе! Как ходят проверяльщики газовых приборов (их обязательный визит раз в год посмотреть одну плиту обходится мне 545 рублей, за эти деньги включают все горелки и выключаю. Всё.) - их единственный инструмент посудная губка и мыло. В советское время губок не было, приносили тряпочку.
Между тем, ещё в 80е годы переставляли плиту и знакомый работник-газовщик приносил небольшую коробочку - анализатор. Ей он проверял, нет ли утечки. То есть приборы существуют давно, но Газпром их не использует, получает с населения большие деньги и экономит на безопасности.
нарушение обмена веществ?
2.02.2021 11:14
-гость-
Ага, рафаэлка, самогон, диета.