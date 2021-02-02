Следственный комитет проводит проверку по факту гибели Александра Назарчука

СКР по Алтайскому краю назначило проверку по факту смерти известного политика Александра Назарчука. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства. Более подробная информация появится после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, о смерти Назарчука стало известно 1 февраля. Тело политика обнаружили в его доме в поселке Солнечном. По данным местных Telegram-каналов, причиной смерти 81-летнего политика стало отравление газом.

За свою политическую карьеру Назарчук успел побывать в кресле министра сельского хозяйства, а также 12 лет руководил краевым парламентом.

За вклад в развитие Алтайского края и страны Александр Назарчук награжден орденом "Знак Почета", орденом Трудового Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "За заслуги перед Алтайским краем" II степени. На свое 80-летие, в августе 2019 года, Назарчук стал почетным жителем Алтайского края.