Еще 15 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 15 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных случаев в регионе выросло до 1985.

За сутки в регионе лабораторно подтвердили 178 случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 39 362. Выздоровели за это время 35 365 (+194 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 47, Рубцовск – 16, Бийск – 14, Славгород – 8, Локтевский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Алейск, Новичихинский, Павловский районы – по 4 заболевших, Яровое, Бийский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Красногорский, Михайловский, Рубцовский, Солонешенский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Бурлинский, Калманский, Краснощековский, Мамонтовский, Родинский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Заринск, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Заринский, Зональный, Ключевский, Крутихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Петропавловский, Угловский, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 360 пациентов, из них 99 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1068 коек.