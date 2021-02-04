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Никаких жалоб. Омбудсмен ответил на вопрос об акциях протеста в Барнауле

, ИА "Амител"
Борис Ларин утверждает, что никто из участников несанкционированных мероприятий за помощью к нему не обращался
Борис Ларин / Фото: Protmen.ru

Борис Ларин / Фото: Protmen.ru

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин в ходе онлайн-конференции ответил на вопрос журналиста amic.ru Вячеслава Кондакова о количестве обращений за помощью от участников несанкционированных митингов против ареста блогера Алексея Навального.

"Никто из участников несогласованных акций с жалобами не обращался. Могу предположить, что многие из них заранее знали, что нарушают закон и должны были осознавать последствия, – подчеркнул Ларин. – Закон обязаны соблюдать все: и кто выходит на митинги, и кто обеспечивает общественный порядок".

В ходе той же конференции омбудсмен уточнил, что запрет на проведение массовых акций в период пандемии полностью соответствует как российскому, так и международному законодательству.

Ларин также уточнил, что одиночные пикеты не запрещены. При этом он подчеркнул, что выражать свое мнение в социальных сетях не менее эффективно, чем на улице.

"Выразить свое мнение можно и в других формах. Прежде всего в средствах массовой информации и социальных сетях. Уверяю вас, что органы власти эти мнения слышат, – заверил омбудсмен. – Как пример приведу созданный в конце прошлого года у нас в крае Центр управления регионом, который не только принимает обращения граждан, но и отслеживает проблемы, волнующие пользователей социальных сетей".

Напомним, повторная несанкционированная акция протеста, организованная сторонниками арестованного оппозиционера Алексея Навального, прошла в Барнауле 31 января. Порядка 100 человек собрались на площади Советов, однако митингующих буквально окружили сотрудники полиции.

Собравшиеся на митинг люди стояли неподалеку от памятника Ленину, но вскоре из автобусов вышли снаряженные щитами силовики и окружили толпу. После этого протестующие начали расходиться и митинг закончился.

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, в несанкционированной акции в Барнауле приняли участие 250 человек. Из них 85 были задержаны.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.02.2021 13:45
- гость -

А зачем к клоуну обращаться?

4.02.2021 13:47
- гость -

Выражение лица Кисы Воробьянинова.

4.02.2021 13:48
- гость -

это, как в тюрьме
к врачу обращаться за помощью! система направлена на свою защиту

4.02.2021 13:49
- гость -

Выразить свое мнение можно и в других формах.
-------------

Люди сами в праве выбирать как им выражать свое мнение. Тем более конституция им это разрешает.

4.02.2021 14:10
гость

Конституция запрещает при осуществлении своих прав нарушать права других лиц. Статья 17

4.02.2021 14:15
гость

ни кто не верит этим мягко говоря "защитникам" поэтому ни кто и не обращался

4.02.2021 14:16
- гость -

Выразить свое мнение можно и в других формах. В каких, ты вообще нормальный? У нас нет законов для людей и прав тоже нет.

4.02.2021 14:17
- гость -

А лицо точно не далекого......

4.02.2021 14:23
- гость -

Товарищ просто не в курсе, что такое права человека

4.02.2021 14:26
Павсекакий

"многие из них заранее знали, что нарушают закон и должны были осознавать последствия"
------
Классный у нас правозащитник.
А на ххх он нам нужен? Наверняка неплохое жалование из бюджета получает, чтобы поддерживать линию партии жуликов и воров.

4.02.2021 14:28
гость

Ни у одного человека нет права нарушать права другого человека. Для этого человеком придумано ПРАВО. Которое договорились соблюдать, чтобы не поубивать друг друга.

4.02.2021 14:35
- гость -

А на ххх он нам нужен?
------------

Для того же для чего и все остальные. У нас же не только правозащитник фейковый. Думайте полицейские настоящие и защищают ваши права? Или может судьи настоящие и осуществляют правосудие? У нас всё государство фейковое. По сути это бандиты снявшие кожаные куртки и надевшие другие наряды.

4.02.2021 14:46
- гость -

вот Ларин в курсе, что пенсионеры не могут из сел доехать до райцентров в аптеки и магазины?
в курсе что автобусы не ходят?
а то что нарушены права человека на свободное перемещение и получение медпомощи ???

4.02.2021 14:49
- гость -

Да там наверное если обратится надо пройти не один лабиринт препятствий)))) А когда допустим прошел, там надпись прием граждан 1 час в месяц)) Никто не обращался! Ну это так теория, на практике наверное отсеет первый секюрити с дубинкой, вытирая пот со лба "Ходют тут всякие, а потом ведра пропадают....."

4.02.2021 14:54
- гость -

Ребяты - в сентябре выборы - ни голоса ворам и жуликам!!!

4.02.2021 15:00
- гость -

Понятно значит, что на митинге были только подставники.

4.02.2021 15:07
- гость -


4.02.2021 14:54
- гость -
Вот это будет правильно. Но для этого требуется не сидеть дома на диване, а плюнув на "все равно толку не будет" придти на выборы и проголосовать против едросов! В Хабаровске же "прокатили" едросов! Как путин рвал у себя волосы на голове и метался в истерике!!! Так давайте и у нас опустим эту партию ниже плинтуса!!!

4.02.2021 15:12
гость

У нас на выборах губера уже проголосовали. Коммунисты вообще не пошли на эти выборы

4.02.2021 15:33
- гость -

А этот обмудсмен отчитывался когда нибудь, о проделанной работе?

4.02.2021 15:48
- гость -


4.02.2021 15:33
- гость -
Так отчетность и реальная работа это совсем разные вещи. Скорее всего в отчетах он 25 часов в сутки работает! Понимаю, в сутках 24 часа! Но он на час раньше встает!

4.02.2021 15:49
- гость -

есть отчет за полугодие в 19 году




но. самое интересное, к нему с жалобами обратилось 1000 человек за полгода,
это 7,5 человек в день, считаем рабочие дни.
7 человек , Карл!!
он там не упал в обмороке от усталости????
в магазины кассир обслуживает по 200 человек , а этот семь и то отписки пишут,

4.02.2021 16:05
- гость -

4.02.2021 15:07
- гость -

А я и не сижу! На выборах в АКЗС буду от Яблока - голосуйте!

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