Никаких жалоб. Омбудсмен ответил на вопрос об акциях протеста в Барнауле

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин в ходе онлайн-конференции ответил на вопрос журналиста amic.ru Вячеслава Кондакова о количестве обращений за помощью от участников несанкционированных митингов против ареста блогера Алексея Навального.

"Никто из участников несогласованных акций с жалобами не обращался. Могу предположить, что многие из них заранее знали, что нарушают закон и должны были осознавать последствия, – подчеркнул Ларин. – Закон обязаны соблюдать все: и кто выходит на митинги, и кто обеспечивает общественный порядок".

В ходе той же конференции омбудсмен уточнил, что запрет на проведение массовых акций в период пандемии полностью соответствует как российскому, так и международному законодательству.

Ларин также уточнил, что одиночные пикеты не запрещены. При этом он подчеркнул, что выражать свое мнение в социальных сетях не менее эффективно, чем на улице.

"Выразить свое мнение можно и в других формах. Прежде всего в средствах массовой информации и социальных сетях. Уверяю вас, что органы власти эти мнения слышат, – заверил омбудсмен. – Как пример приведу созданный в конце прошлого года у нас в крае Центр управления регионом, который не только принимает обращения граждан, но и отслеживает проблемы, волнующие пользователей социальных сетей".

Напомним, повторная несанкционированная акция протеста, организованная сторонниками арестованного оппозиционера Алексея Навального, прошла в Барнауле 31 января. Порядка 100 человек собрались на площади Советов, однако митингующих буквально окружили сотрудники полиции.

Собравшиеся на митинг люди стояли неподалеку от памятника Ленину, но вскоре из автобусов вышли снаряженные щитами силовики и окружили толпу. После этого протестующие начали расходиться и митинг закончился.

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, в несанкционированной акции в Барнауле приняли участие 250 человек. Из них 85 были задержаны.