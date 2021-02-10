Среда, 10 Февраль, 17:01

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,12
€ 89,53
-15°


4012710 +14494
Обь
-11см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

В Крыму объявили о грядущей отмене ковидных ограничений

, ИА "Амител"
Уровень заболеваемости в регионе снижается
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 1 марта в республике могут снять ковидные ограничения. Это будет возможно в случае дальнейшего снижения заболеваемости, пишет РИА Новости.

"Если у нас такая динамика будет, то к 1 марта мы откроем основные сферы деятельности, которые у нас были закрыты по сегодняшний день – это прежде всего предприниматели, которые занимались досуговыми мероприятиями", – сказал глава региона.

Аксенов отметил, что в последнее время в республике отмечается снижение показателей заболеваемости, а главный санитарный врач региона Наталья Пеньковская рассказала, что для уверенного прохождения туристического сезона в Крыму нужно вакцинировать до 800 тысяч человек. 

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля в республике масочный режим будет носить только рекомендательный характер. Также в регионе снимаются ограничения по работе кафе, ресторанов, кинотеатров, театров и других культурно-досуговых учреждений. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
16:54
В Крыму объявили о грядущей отмене ковидных ограничений 0
16:42
Алтайские единороссы запустили конкурс для молодежи. Победителей возьмут на выборы 1
16:30
СМИ: жителям аварийного дома в Бийске выдали квартиры в недоделанном доме 1
16:16
Coca-Cola переходит на бутылки из переработанного пластика 0
16:03
Мошенники вновь решили воспользоваться именем Виктора Томенко 3
15:53
С места в карьер. Профильный министр пообещал резвый старт алтайской промышленности 6
15:40
Общее число заболевших ковидом в России превысило 4 млн 0
15:28
Сбербанк запустил топливный проект на Алтае 0
15:15
Крыши барнаульских домов и ТЦ обследуют с помощью дронов 7
15:03
Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для работы в поле 6
14:55
Детей-безбилетников не будут высаживать из общественного транспорта 34
14:44
Жители Алтайского края стали чаще брать кредиты на автомобиль 2
14:31
Врач-невролог назвала семь признаков "тихого инсульта" 0
14:18
Барнаульцы смогут пожаловаться на неубранный снег с помощью WhatsApp 5
14:04
Лютые морозы до -39 градусов надвигаются на Алтайский край 1
13:51
На Урале нашли группу московских туристов, потерявшихся на перевале Дятлова 8
13:41
Сразу несколько крупных алтайских предприятий заявили о сокращении штата 21
13:29
Доктор Мясников назвал смертельную опасность боли в горле 1
13:17
Росгвардеец-отпускник вынес из горящего здания рубцовскую пенсионерку 7
13:05
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в шорт-лист премии "Оскар" 25
12:54
Барнаульцы смогут бесплатно поиграть в футбол в манеже "Темп" 2
12:40
Удмуртия стала первым регионом России, где отменили обязательный масочный режим 0
12:28
"Кучуксульфат", жаловавшийся на "рейдерство", резко увеличил производство 0
12:15
Деловая среда для леди. В Бийске стартует образовательная программа "Женский бизнес" 0
12:02
Более 100 человек эвакуировали из горящей школы на Алтае 12
11:54
Полиция задержала в Алтайском крае избирательного дачного вора 24
11:42
41 новый случай заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
11:30
Маршрутка и легковушка не поделили перекресток возле ТРЦ "Европа" в Барнауле 20
11:18
Алтайские школьники могут получить стипендию депутата Госдумы Александра Терентьева 13
11:05
Потому что любим. ТРЦ "Арена" приглашает отпраздновать День всех влюбленных 11
10:52
Более 200 алтайских семей с детьми получили льготную ипотеку 0
10:40
Два человека погибли во время ночного пожара в Барнауле 1
10:28
16 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 1
10:15
Почти 200 млн рублей заработал Алтайский край на приватизации имущества в 2020 году 15
10:03
Магия трав: производитель чаев и бальзамов предлагает подарочные наборы к праздникам 7
09:57
Роскомнадзор тестирует приложение для жалоб на запрещенный контент 3
09:45
3,8 млн рублей выделили на оплату санаторного отдыха для учителей 6
09:31
Обновленный мост через реку Власиха в Барнауле планируют открыть к августу 3
09:17
Водитель фуры не справился с управлением и пустился в дрифт на алтайской трассе 2
09:01
Кто не успел, тот не опоздал. Стартовали продажи квартир в новом доме ЖК "Матрешки" 0
08:57
Эксперт: потерять ипотечную квартиру можно даже внося платежи 6
08:42
В Госдуме рассказали о трех способах увеличения пенсии россиян 25
08:28
Народный умелец оборудовал УАЗ ковшом и почистил снег в Бийске 11
08:15
Виновата льготная ипотека. В Барнауле падает спрос на арендные квартиры 47
08:01
Как рыба в воде: "Магис Дети" проводит бесплатные тренировки по плаванию 0
07:49
ЕГЭ-2021: как и когда будет проходить экзамен и что нового в него добавили? 1
07:32
Блогер взял "горошинку" из зоомагазина и вырастил из нее попугайчика 6
07:17
Мэрия Барнаула потратит 500 тысяч на ремонт знаменитых башенных часов 6
07:03
Участвует каждый. Автосервис "МоторГрупп" разыгрывает 10 тысяч на ремонт машины 0
06:48
Как подготовиться к ПЦР-тесту на коронавирус. Инфографика 4
06:33
Это пустыня или Альпы? Горнолыжные курорты Европы засыпало песком 0
06:18
Сплошные Кудесы. Как нужно поздравить домового с днем рождения, чтобы он подобрел? 3
06:01
До -35°C похолодает в Алтайском крае 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.