В Крыму объявили о грядущей отмене ковидных ограничений

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с 1 марта в республике могут снять ковидные ограничения. Это будет возможно в случае дальнейшего снижения заболеваемости, пишет РИА Новости.

"Если у нас такая динамика будет, то к 1 марта мы откроем основные сферы деятельности, которые у нас были закрыты по сегодняшний день – это прежде всего предприниматели, которые занимались досуговыми мероприятиями", – сказал глава региона.

Аксенов отметил, что в последнее время в республике отмечается снижение показателей заболеваемости, а главный санитарный врач региона Наталья Пеньковская рассказала, что для уверенного прохождения туристического сезона в Крыму нужно вакцинировать до 800 тысяч человек.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что с 12 февраля в республике масочный режим будет носить только рекомендательный характер. Также в регионе снимаются ограничения по работе кафе, ресторанов, кинотеатров, театров и других культурно-досуговых учреждений.