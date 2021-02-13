"Приблизились к Питеру". Почему девелоперы Барнаула отказываются строить малоэтажные дома

Застройщикам Барнаула интересны, но невыгодны малоэтажные дома. Из-за высокой стоимости земли как в центре, так и на окраинах города компании оптимизируют работу: они возводят высотные ЖК с максимальным количеством квартир. Однако скоро и это не поможет: на круглом столе 10 февраля девелоперы в очередной раз напомнили, что в городе не хватает подготовленных земельных участков для строительства.

"Земли нет"

В Алтайском крае по нацпроекту "Жилье" до 2024 года должны возвести почти 5 млн квадратных метров жилья. Это почти 1 млн "квадратов" в год. Большая часть строительных объемов приходится на Барнаул. Чтобы выполнить такой план, нужна земля. Правительство региона обещает: она будет. Но нужно подождать.

"В Барнауле наличие земельных участков просматривается. Но для того чтобы вести на них строительство, нужно выполнить комплекс мер: подготовить документацию по планировке территории, разработать проектов планировки территории, предусмотреть социальную инфраструктуру. Эти участки сегодня принадлежат федерации (квартал, расположенный на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта, а также 800 га за поселками Спутник и Авиатор, – прим. ред.), поэтому нужно перевести ее в пользование субъекта. Эти вопросы сейчас решают", – отмечает замминистра регионального Минстроя Игорь Спивак.

По его словам, именно эти участки могут закрыть вопрос дефицита земли в Барнауле:

"Если посчитать количество квадратных метров, которые необходимо ввести, и резерв земельных участков, которые еще не до конца оформлены для строительства, по площадям все сходится".

Однако строители категоричны: цены на участки, которые мэрия выставляет на торги, говорят об обратном. Как отметил председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин, еще несколько лет назад в Барнауле регулярно разыгрывали кварталы для застройки, и цены на них была почти в 30 раз меньше, чем сейчас.

"Спивак говорит, что земли достаточно в перспективе. Но ее нет. Если бы была, то она стоила как 5-10 лет назад. Тогда компании выигрывали аукционы по продаже земли под комплексную застройку за 20 млн рублей. Потом стали за 50 млн продавать, затем 100 млн считалось нормой. Сегодня мы приблизились по цене к Питеру (Мишустин имеет в виду продажу квартала 2036, который купила компания "Союз" за 548 млн рублей, – прим. ред.) Земли много, но нет готовых площадок, которые город может подготовить и выставить на торги", – отметил Мишустин.

Сейчас девелоперы ждут, когда на торги выставят "самый последний" квартал под комплексную застройку – 2012. Мэрия уже утвердила проект планировки района (который застройщики могут откорректировать). Там должны возвести восемь многоквартирных домов на 1744 квартиры. Четыре здания будут 14-этажными, один дом – 16 этажей и три ЖК – 18-этажными. В микрорайоне также построят детский сад на 220 мест, школу с бассейном на 520 учащихся, поликлинику, многоуровневый гараж, кафе, офисное здание.

Участок интересный и перспективный, говорят девелоперы. Но даже представить не могут, какой будет ее цена. Строить на "золотой" земле пятиэтажки с минимальным количеством жителей и квартир не будет никто.

"Остался квартал 2012. Цену даже боязно выговаривать. Застройщик должен там частное жилье строить? Он должен отработать эти деньги", – говорит руководитель компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов.

Вместо бараков – высотки

Однако дорогая земля не только на окраинах Барнаула, но и в центре. Его девелоперы в перспективе предлагают застроить высотными домами (выше 25 этажей). Эксперты видят сразу несколько перспективных участков.

"Нужно использовать ветхую застройку, послевоенную ветхую застройку, например, микрорайон Западный, частный сектор. Также из генплана в генплан кочует идея Обского бульвара. Может быть, подумать, как его построить? Я был бы рад, если бы символом бульвара стал дом в 40 или 50 этажей", – отмечает историк и общественник Данил Дегтярев.

Депутат Вячеслав Вакаев также считает район за пр. Комсомольским (там, где и должен возникнуть Обской бульвар) подходящим для высотного строительства. Здесь огромную территорию занимает частный сектор.

"Это не дело, когда удобства на улице, а люди непонятно чем топят печи. Перспективные участки – между пр. Комсомольским и Обью, от пр. Красноармейского до ул. Челюскинцев. В сторону Павловского тракта также нужно с частным сектором что-то делать. Можно строить жилье и за железнодорожным вокзалом", – говорит Вакаев.

Эксперты уверены, что помочь в расселении частного сектора и аварийных кварталов поможет закон о всероссийской реновации. Однако барнаульским застройщикам важно не повторять ошибки Москвы, где впервые и заработала эта программа.

"Говорят, что в исторической зоне надо копировать примеры исторической застройки – но тогда мы бы до сих пор строили пирамиды. Уплотнять надо с умом. В Москве есть неудачные примеры строительства в рамках программы реновации, когда на ответственных участках возникали "пеналы", "человейники". Этого надо избегать", – считает руководитель мастерской "М-Арт" Михаил Шмидт.

Цифра

За последние годы средняя этажность домов в Барнауле увеличилась с 9,5 до 16 этажей.