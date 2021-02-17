126 спецмашин будут убирать снег с дорог Барнаула в ночь на 18 февраля

В ночь на 18 февраля убирать снег с дорог Барнаула будут 126 единиц техники, в том числе 23 – наемных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Сегодня планируется вывоз снега с участков улиц Ломоносова, Тихонова, Фомина, Чудненко, С.Семенова, Жасминной, Хлеборобной, Попова, Деповской, Союза республик, Брестской, Крупской, Деповской, А.Петрова, 42-й Краснознаменной бригады, Юрина, Пролетарской от Радищева до Челюскинцев, Интернациональной от Красноармейского в сторону Челюскинцев", – говорится в сообщении.

Кроме того, планируется очистить тротуары проспекта Ленина на участке от путепровода на Новом рынке в сторону улицы Северо-Западной.

В работах задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры и снегопогрузчики.

Ранее сообщалось, что остановку и стоянку автомобилей ограничат на улице Молодежной и в проезде Канатном в Барнауле. Соответствующие дорожные знаки там установят с 22 февраля.