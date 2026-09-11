От сканирования паспорта к QR-коду. На Алтае гостиницы переходят на заселение через MAX

Новый сервис уже работает в 37 объектах размещения региона и позволяет гостям пройти регистрацию без ручного ввода паспортных данных

11 сентября 2026, 08:05, ИА Амител

Турист заселяется в гостиницу / Фото: создано в ChatGPT

Гостиницы и базы отдыха Алтайского края начали переходить на новый формат регистрации гостей — цифровое заселение через мессенджер Max. Первой в регионе технологию внедрила барнаульская гостиница "Турист", а сейчас сервис уже доступен в 37 средствах размещения в Барнауле, Белокурихе и на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". Новая система позволяет сократить время оформления при заселении и сделать процедуру более удобной как для гостей, так и для сотрудников отелей. Развитие цифровых сервисов в туристической отрасли соответствует задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство". Например, в Белокурихе к новой системе подключились крупнейшие санатории города. Активно пользуются сервисом и базы отдыха, среди них — "Лесовичок" в парк-отеле "Ая".

Как работает цифровое заселение

Чтобы зарегистрироваться в гостинице через Max, гостю необходимо открыть в приложении раздел "Цифровой ID", выбрать документ — паспорт или свидетельство о рождении ребенка — и нажать кнопку "Предъявить". После этого на экране смартфона формируется динамический QR-код.

Сотрудник гостиницы считывает код специальным сканером, после чего необходимые данные автоматически поступают в систему отеля из государственных информационных ресурсов. Это позволяет отказаться от ручного ввода паспортных данных и снизить вероятность ошибок при оформлении документов. Для туристов новый формат означает более быстрое заселение: гостям не нужно отдельно искать бумажный паспорт при регистрации — достаточно иметь смартфон с установленным приложением. При этом привычный способ оформления по документу сохраняется: каждый посетитель может выбрать удобный вариант.

Важный шаг в туристической отрасли

В Алтайском крае цифровая регистрация становится частью общего развития туристической инфраструктуры. По словам начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Александра Барышникова, новый сервис помогает упростить оформление гостей и снизить нагрузку на сотрудников гостиниц.

"Внедрение цифрового заселения — важный шаг в развитии туристической инфраструктуры Алтайского края. Этот сервис значительно упрощает процедуру оформления для гостей и снижает нагрузку на персонал отелей. Наш регион активно включился в этот процесс, и мы продолжаем работу над тем, чтобы цифровые технологии помогали делать отдых в Алтайском крае более комфортным", — рассказал Александр Барышников.

Туристы пока привыкают к новому формату

Турист заселяется в гостиницу / Фото: создано в ChatGPT

Несмотря на удобство заселения через национальный менеджер, туристы и гости региона пока не спешат пользоваться им. Первыми в регионе технологию освоили в гостинице "Турист". Ее представитель — руководитель по развитию Алеся Мартыненко — признается, что большинство гостей все еще выбирают заселение в привычном формате, предъявляя паспорт в бумажном виде. Однако есть и те, кто уже опробовал сервисы мессенджера Мах и знает о возможности быстрого заселения.

"Это очень удобно. Не нужно возиться с документами. Если раньше на заселение уходило около пяти минут, то сейчас — в два раза быстрее", — пояснила Алеся Мартыненко.

По ее мнению, скоро все больше туристов узнает о преимуществе мессенджера Мах и охотнее будут использовать "Цифровой ID".

Еще одним участником перехода на цифровое заселение стала база отдыха "Лесовичок" в Ае. Управляющая объектом Ирина Чичинова рассказала, что гости постепенно знакомятся с новой возможностью, но пока не все привыкли пользоваться цифровыми сервисами.

По ее словам, одна из особенностей нового формата заключается в том, что туристам не нужно вручную вводить данные документов — достаточно показать сформированный QR-код.

"Именно этот момент становится главным преимуществом технологии для посетителей. При этом часть гостей пока сталкивается с вопросами при работе с цифровыми инструментами. Некоторые пользователи не сразу могут получить цифровой ID или разобраться с настройками приложения", — пояснила управляющая базой отдыха.

Как отмечают представители туристической отрасли, для широкого распространения технологии потребуется время: гостям нужно привыкнуть к новому способу регистрации, а объектам размещения — адаптировать процессы работы.

В краевом управлении по развитию туризма уверены, что в дальнейшем количество гостиниц и баз отдыха, где доступно цифровое заселение через Max, будет только увеличиваться. Для Алтайского края, который ежегодно принимает большое количество туристов, такие решения становятся одним из способов сделать путешествия по региону удобнее. Сегодня сервис уже доступен в десятках объектов размещения, а его главная задача — избавить гостей от лишних процедур и сделать первые минуты отдыха более комфортными.