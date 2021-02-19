Пятница, 19 Февраль, 12:12

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,78
€ 88,87
0°


4125598 +0
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Гид по подаркам: "Билайн" запускает акции и скидки на смартфоны Samsung

, ИА "Амител"
При покупке телефона можно получить "Яндекс.Станцию" или скидку до 45%

"Билайн" предлагает россиянам с выгодой купить подарки для себя и близких. Специально к предстоящим праздникам оператор составил гид по акциям и выгодным предложениям на одни из самых покупаемых девайсов – смартфоны Samsung Galaxy.

Два в одном: смартфон и виртуальный помощник

При покупке Samsung Galaxy A31 или Samsung Galaxy A71 в комплекте с услугами связи можно получить в подарок умную колонку "Яндекс.Станция Мини" с голосовым помощником Алисой внутри.

Умная колонка поможет управлять домом, выберет подходящую под настроение музыку или фильм, развлечет детей или подскажет рецепт нового блюда. Управлять колонкой можно и голосом, и одним движением ладони, убавляя или увеличивая громкость. 

В качестве подарка, если станция уже есть, также можно выбрать и другие полезные гаджеты: беспроводные наушники, фитнес-трекер и умные часы.

Полная стоимость акционных комплектов варьируется от 18 490 рублей до 31 990 рублей и зависит от выбранной модели и объема памяти.

Акция* действует в период с 8 февраля 2021 года по 21 марта 2021 года. Более подробная информация об акции и составе комплекта доступна на сайте.

Скидки до 45%

В тренде последнего времени – смартфоны с большими экранами, которые создают ощущение полного погружения в контент, будь то новая игра или любимый фильм. Немаловажную роль играют и наличие нескольких камер в устройстве, способных запечатлеть важные моменты, а также мощный аккумулятор, который выдержит активный режим использования смартфона.

Поэтому не имеет значения, для кого выбирается смартфон в подарок: для партнера, родителей или для себя. Важно, чтобы подарок был выгодным и по техническим характеристикам, и по цене. 

Поэтому в "Билайне" предлагают скидки** до 45% на 12 моделей смартфонов, среди которых Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A21s, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus и Samsung Galaxy S20 Ultra.

Скидка действительна при условии покупки одного из акционных смартфонов в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами. Среди них: аксессуары, smart-часы для детей и подписка more.tv в составе сервиса "Билайн ТВ" (12+).

Стоимость и наполнение комплекта зависит от выбранной модели.

Флагманы с выгодой до 24 000 рублей

Специальные условия действуют также и на новые Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 Plus и Samsung Galaxy S21 Ultra. Обменять свой старый смартфон можно с выгодой до 24 000 рублей с учетом всех скидок при покупке одной из этих новинок в комплекте с аксессуарами.

Акция*** действует с 5 февраля 2021 года до 3 марта 2021 года. Более подробная информация об акции доступна на сайте.

Материалы по теме

*Акция "Яндекс. Станция Мини или аксессуары в подарок при покупке смартфонов Samsung Galaxy в комплекте с услугами связи" действует на территории РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополя при покупке акционного смартфона с опцией "Бонусные рубли на связь" на 6 мес. в собственных офисах и интернет-магазине "Билайн" на ряде тарифов линейки "Близкие люди". Стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции. Количество ограничено. Подробнее об акции и составе комплекта – на beeline.ru

**Акция "Смартфоны Samsung Galaxy с выгодой до 45%" действует по 21.03.21 на территории РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополя при покупке акционного смартфона с опцией "Бонусные рубли на связь" и дополнительными товарами/услугами в собственных офисах и интернет-магазине "Билайн" на ряде тарифов линейки "Близкие люди". Стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции. Количество ограничено. Подробнее об акции и составе комплекта – на beeline.ru

*** При покупке акционного смартфона в комплекте с аксессуарами на сумму от 500 руб. и сдаче старого смартфона в трейд-ин. Акция действует на территории РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополя; программа трейд-ин недоступна на территории Калининградской обл. Выкупная цена устройства зависит от его состояния и определяется по результату детальной оценки с помощью специального программного обеспечения. Количество оборудования ограничено. Подробнее об акции и составе комплекта – на beeline.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
12:06
Еще три смерти пациентов с COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
11:55
Двое сотрудников Бийской ТЭЦ находятся в тяжелом состоянии после ЧП на станции 0
11:41
До 85 единиц техники будут чистить улицы Барнаула днем 19 февраля 4
11:29
Ученые посчитали, сколько лет жизни унесла пандемия COVID-19 0
11:14
На Алтае наказали главу района за то, что вышел на работу с ковидом 2
11:02
По работе в ОАЭ. Центр "Мой бизнес" приглашает предпринимателей в деловую поездку 0
10:58
2222 пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае 0
10:54
Юмор опускает флаг. На Алтае закрыли лигу КВН – одну из лучших в России 8
10:46
Алтайский край вошел в список лидеров по цифровизации здравоохранения 4
10:34
Рабочие начали застилать кровлю барнаульской пятиэтажки после обрушения 1
10:22
В Барнауле объявили "охоту" на нелегальных таксистов 11
10:03
Гид по подаркам: "Билайн" запускает акции и скидки на смартфоны Samsung 0
09:54
В Роскачестве назвали причину возгорания смартфонов 0
09:42
В ГИБДД рассказали подробности наезда на пешехода в Барнауле 11
09:30
"Динамо-Алтай" одержало вторую победу над "Кристаллом" 0
09:17
Владимиру Соловьеву запретили въезд на территорию Латвии 37
09:02
Пассажирский автобус сбил пешехода в Барнауле 0
08:48
Владелец "России" в Барнауле рассказал, почему продает здание 17
08:28
Минтранс запретит перевозить крупных животных в пассажирских поездах. А как быть собакам? 14
08:15
Жительница Алтайского края обиделась на сожителя и убила его в День святого Валентина 10
08:02
Подарок за тест-драйв: официальный дилер KIA в Барнауле запускает розыгрыш призов 0
07:49
Какие банки в 2021 году могут лишиться лицензии, в чем причина и что делать вкладчикам? 8
07:32
Величественные, как сам океан: удивительные снимки китов от Габи Баратью 4
07:18
Где в Барнауле могут появиться "выделенки" и почему их не спешат внедрять 41
07:03
С деловым визитом. Центр "Мой бизнес" организует бизнес-миссию в Турцию 1
06:48
Свыше 1100 инвалидов трудоустроили в Алтайском крае за год 1
06:33
Фотошоп-мастер, который покорил интернет своими работами 1
06:16
В Госдуме оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю 14
06:01
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
23:44
Такой день. Первая клятва педагога и приговор по делу о взятках в онкодиспансере 0
23:08
Барнаульцы боятся получить куском льда по голове 2
22:39
Стало известно, где похоронят актера Андрея Мягкова 0
22:09
Виктор Томенко встретился с главой Минспорта России 2
21:39
"Витас на распевке". Барнаульский зоопарк показал поющего тигренка 0
21:15
Жители Алтайского края проголосуют за объекты, которые благоустроят в 2022 году 3
20:45
Стали известны подробности ДТП маршрутки и "Нивы" на трассе Барнаул – Новоалтайск 3
20:11
В Кремле назвали дату встречи Путина с Лукашенко 1
19:41
Директор и тренер спортивной секции в Барнауле предстанут перед судом 3
19:15
Водитель начал отмечать. В Борзовой Заимке перевернулся автомобиль 2
18:38
В Алтайском крае без документов продлили соцвыплаты порядка 120 тысячам человек 2
18:11
Путин одобрил инициативу ЕР о защите гарантированного минимального дохода 0
17:55
Алтайские военкоматы выполнили план по призыву на военную службу 0
17:41
Алтайская лыжница готовится к Чемпионату мира 0
17:27
Туристический поток из России за границу сократился на 80% в 2020 году 2
17:14
Алтайский край оказался в лидерах по количеству психических заболеваний у детей 3
17:03
"Не еду я ничего просить". Александр Лукашенко объяснил свой визит в Россию 6
16:53
Мэрия Бийска пытается через суд защитить городские леса от вырубки по требованию МЧС 1
16:41
От Карамазова до Лукашина. Лучшие роли Андрея Мягкова 0
16:29
"Здание улучшит город": архитекторы Барнаула обсудили будущий корпус АлтГУ 28
16:17
Трассы в Алтайском крае снова перекрывают из-за военных колонн 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.