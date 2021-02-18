Жители Алтайского края проголосуют за объекты, которые благоустроят в 2022 году

Почти 80 объектов для благоустройства в 2022 году вынесут на голосование предстоящей весной. Сейчас города – участники проекта определяют список таких территорий.

Как пишет Telegram-канал "Ленина, 59", голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая 2021 года на федеральной платформе. Сделать свой выбор могут все жители края, достигшие 14-летнего возраста, которые проживают в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Белокурихе, Рубцовске, Камне-на-Оби, Славгороде и Алейске.

В список войдут наиболее посещаемые общественные пространства – парки, скверы, бульвары и другие. По итогам голосования власти выберут 16 объектов для дальнейшего благоустройства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за счет средств бюджета.

Всего за четыре года реализации проекта по благоустройству территорий в Алтайском крае преобразилось более 1200 территорий в 42 муниципалитетах. Всего на эти цели потратили около 2,7 млрд рублей.